Dupla sai do AM e é presa com ouro avaliado em R$ 1,5 milhão em Rondônia

(Foto: Divulgação/ PC-AM)- A droga partiu em uma aeronave do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) com destino a Porto Velho.

Rondônia – José Ivan Silva do Carmo e Jamil Elias Filho, foram presos, na terça-feira (28), em posse de 3,8 quilos de ouro, avaliados em R$ 1,5 milhão. A ação ocorreu no Aeródromo Zirondi, em Porto Velho, Rondônia.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) , a equipe do departamento já estava investigando o caso e prestaram apoio à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), da Polícia Federal (PF).

Eles tomaram conhecimento de que uma aeronave de pequeno porte havia saído do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) com destino a Porto Velho, transportando uma quantidade significativa de ouro sem procedência. Nesse momento, a Polícia Federal foi acionada.

“Os policiais da FICCO chegaram ao Aeródromo Zirondi e, assim que a aeronave aterrissou, foi realizada a abordagem. Nessa ocasião, encontraram um pequeno lingote de ouro envolto em esparadrapo e uma peça de motor que continha o ouro”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, Jamil estava pilotando o avião. Ele negligenciou a propriedade do mineral, afirmando que pertencia a um indivíduo chamado “Chico”. No entanto, não forneceu a identidade do homem, nem qualquer informação que pudesse localizá-lo.

José Ivan foi preso no local, pois seria a pessoa responsável pelo transporte do material apreendido.

“Ambos informaram que não tinham conhecimento da origem do ouro. O material foi pesado e, de acordo com a cotação do dia, seu valor corresponde a R$ 1,5 milhão. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos”, relatou Torres.

A dupla foi autuada por crime de usurpação de bem público da União e ficará à disposição da Justiça.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: d24am e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2024/12:26:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...