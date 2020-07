Tenente da Força Tática dá soco em advogado; veja vídeo

(Foto:Reprodução) – Uma câmera de segurança instalada em frente à casa do suspeito flagrou o momento em que o militar dá um soco no peito do advogado

Câmera flagrou Tenente da Força Tática dando soco em advogado durante ocorrência.

O Tenente da Força Tática, Alexandre Aparecido de Assis foi flagrado por uma câmera de segurança agredindo o advogado Felipe Carlos, com um soco no peito, durante a tarde da última sexta-feira (26), em frente à residência do cliente do defensor, em Pontes e Lacerda /MT, onde os militares davam andamento a uma ocorrência por busca de drogas.

De acordo com informações preliminares, a Força Tática teria seguido uma caminhonete Toyota Hilux, desconfiando que transportava drogas e chegaram à casa do suspeito.

No local, teria se apresentado o advogado, que segundo a ocorrência, inicialmente, o advogado ‘em tom irônico’ teria se apresentado como morador da residência e dito que não era o dono da caminhonete, tentando ‘ludibriar’ a guarnição militar.

Ainda durante as buscas no veículo não foram encontradas drogas.

Em resposta ao fato, por meio de nota, a Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccional De Mato Grosso (OAB-MT) esclareceu que o advogado foi acionado pelo cliente, dono da casa, para acompanhar a abordagem policial ao endereço, aonde o profissional teria sido recebido pelo tenente com “palavrões e violência física, consoante comprova-se através do vídeo que inclusive circula nas mídias sociais”

Em contato com a Instituição da Polícia Militar foi informado que a Corregedoria recebeu a gravação nessa segunda-feira (29) e as imagens estão sendo analisadas. É aguardada ainda a entrega de outros documentos, como por exemplo, o boletim de ocorrência (B.O) entre outros, para dar base às investigações do comportamento do militar.

Leia na íntegra:

Nota da Polícia Militar

“A Corregedoria da Polícia Militar informa que recebeu nesta segunda-feira (29.06) o vídeo relacionada à ocorrência envolvendo um advogado, situação registrada em Pontes e Lacerda, e que está analisando as imagens, solicitando cópias do Boletim de Ocorrência (BO), se houver, e outras documentações afetas aos fatos fins subsidiar o procedimento investigatório juntamente como material disponível até o momento”.

Nota da OAB-MT

“A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE MATO GROSSO (OAB-MT), por intermédio de seu Tribunal de Defesa de Prerrogativas, em razão dos fatos ocorridos na cidade de Pontes em Lacerda/MT, em 26/06/2020, que tivera como ofendido o advogado Dr. Felipe Carlos, vem a público manifestar o que segue. O advogado, Dr. Felipe Carlos, após ter sido chamado por cliente para acompanhar abordagem da PM em sua residência, foi recebido pelo sr. Oficial PM Tenente Alexandre Aparecido de Assis da Força Tática, com palavrões e violência física, consoante comprova-se através do vídeo que inclusive circula nas mídias sociais. Diante da lamentável situação e, após ser comunicado pelo Advogado Ofendido, a OAB/MT, por intermédio de seu Tribunal de Defesa de Prerrogativas designou representante em Pontes e Lacerda, para prestar as primeiras providências em seu apoio e orientação. Importa destacar que atos desta natureza são inconcebíveis em desfavor de todos os cidadãos e muito m àqueles que estão no exercício de suas atividades profissionais, como no caso do advogado ofendido, representando violação gravíssima às prerrogativas profissionais e configurando, além de violência real, ato tipificado como abuso de autoridade. Nesse sentido, a OAB/MT vem reiterar que não aceita e não aceitará qualquer ato de violência moral ou física cometido em desfavor de advogadas e advogados principalmente quando do exercício de seu mister. A violência ao profissional no exercício de sua atividade ultrapassa os contornos do violador e ofendido, tendo reflexo imediato, no Estado Democrático de Direito, e no exercício pleno da cidadania. A OAB/MT de forma incisiva vai apurar o caso, cobrando das autoridades respectivas o processamento e posterior punição aos ofensores e violadores das prerrogativas profissionais, inclusive afastamento imediato dos policias envolvidos. Neste compasso, ações internas e representações formais serão realizadas tão pronto a documentação acerca do caso for encaminhada. A OAB/MT reafirma o seu compromisso de lutar, intransigentemente, contra aqueles que insistem em se utilizar de atos e ações truculentas, para impedir o livre exercício profissional da advocacia”.

Veja o vídeo:

