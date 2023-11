Duplo homicídio: Dono de lava a jato e outro homem são executados a tiros em Manaus

Caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas – (Foto>Reprodução Divulgação)

Uma das vítimas foi encontrada dentro do estabelecimento e outra na calçada, sentada em uma cadeira, do lado de fora.

Dois homens, de 51 e 45 anos, foram executados na noite deste sábado (25), em um lava a jato, localizado na avenida Margarita, comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, os homens foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo. Uma das vítimas foi encontrada dentro do estabelecimento e outra na calçada, sentada em uma cadeira, do lado de fora.

Ainda segundo a polícia, uma das vítimas era proprietária do estabelecimento. Após o crime, os suspeitos fugiram sem ser identificados.

Os corpos dos dois homens foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares das vítimas registraram Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), neste domingo (26).

O caso segue sendo investigado.

