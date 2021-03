Mulher é presa por envolvimento em duplo homicídio de adolescentes

Os corpos das jovens foram encontrados no último domingo (21), enterrados em uma área de matagal. | Foto:Reprodução

Uma mulher que não teve a identidade revelada, foi presa acusada de participação na morte de duas adolescentes que cavaram a própria cova minutos antes de morrer. O caso aconteceu na cidade de Timon, no Maranhão.

De acordo com a polícia a jovem faz parte de uma facção criminosa.

As duas vítimas são de Teresina, no Piauí e foram identificadas por Maria Eduarda, de 17 anos, e Joyce Ellen, de 16 anos morreram após cavar a própria cova e ter o vídeo do ocorrido compartilhado nas redes sociais. Os corpos das jovens foram encontrados no último domingo (21), enterrados em uma área de matagal.

Ainda segundo a Polícia Civil, as adolescentes saíram juntas da casa de uma delas, na tarde de sábado e não retornaram. O pai de uma delas notou o sumiço e recebeu informações de que a filha tinha sido vista na cidade maranhense e que ela já estaria morta. Com isso, ele registou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de Timon. Em seguida a polícia iniciou as buscas.

Os corpos das adolescentes foram encontrados com escoriações e marcas que sinalizam tortura.

A polícia do Maranhão investiga o envolvimento de membros de facções criminosas no duplo homicídio.

