Polícia Militar prende em Rurópolis, membros de quadrilha especializada em roubos a bancos

Integrantes de quadrilha especializada em assaltos a bancos, presos em Rurópolis, no Pará — (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Denarc de Tocantins confirmou à PM que os suspeitos são especialistas em explosão de carro forte e caixas eletrônicos.

Após denúncia, a Polícia Militar em Rurópolis, oeste do Pará, prendeu na segunda-feira (27), três integrantes de uma quadrilha especializada em crimes contra instituições financeiras. Os homens estavam em um carro Fiat Gran Siena prata, com chassi adulterado. Um deles estava usando nome falso.

Segundo informações da Polícia Militar, com os suspeitos foram encontrados R$ 1.490,00 em dinheiro, uma quantidade de substâncias entorpecentes (crack e cocaína), além de cinco munições calibre 38.

Ao serem abordados pela polícia, os suspeitos se apresentaram como José Filho Moreira Lima, Benedito de Souza Oliveira e Marcelo Lima da Silva.

Ao cruzar informações com a Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Tocantins, foram confirmados as identidades reais dos três presos. De acordo com a Denarc/TO eles fazem parte de uma quadrilha de criminosos especialistas em explosão de carro forte e caixas eletrônicos. Além de outros crimes, eles já respondem por extorsão mediante sequestro e roubo.

José Filho Moreira Lima responde por furto qualificado e explosão do caixa eletrônico da Universidade Federal do Tocantins 2017.

Marcelo Lima da Silva, cujo nome verdadeiro é Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, possui mandado de prisão por tráfico. E Benedito de Souza Oliveira responde por dois homicídios na cidade Araguaína, no estado de Tocantins.

Como desdobramentos da operação, foi preso na tarde de segunda-feira, em Itaituba, sudoeste do Pará, o quarto membro da quadrilha, Emílio Dionísio brito, que estava foragido do sistema penal de Tocantins.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...