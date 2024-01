Durante enterro no DF, terreno cede e 10 pessoas caem dentro de cova

Em nota, a Campo da Esperança Serviços Ltda., empresa que administra o cemitério, informou que o solo que cobre algumas sepulturas no local cedeu devido ao excesso de peso durante um sepultamento e que algumas pessoas caíram dentro do jazigo.

O local do desabamento foi isolado para avaliação de segurança do terreno.

De acordo com os socorristas, cinco pessoas precisaram de atendimento médico em decorrência da queda. Duas das vítimas, de 32 e 52 anos, desmaiaram no local.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer 10 pessoas que caíram dentro de uma cova após a laje de duas sepulturas vizinhas ceder. O incidente aconteceu durante um enterro, na tarde deste sábado (20/1), no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

As vítimas participavam de um velório quando o terreno de duas sepulturas vizinhas cedeu, neste sábado (20/1), no cemitério de Taguatinga.

