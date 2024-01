Cartões usados para gastar parte de R$ 6 milhões roubados de prefeitura de GO são encontrados no Pará

Crime ocorreu em 2022. Os criminosos foram alvo de mandado de busca e apreensão em Marabá, no sudeste paraense. Eles se passavam por funcionários de banco e pediam para servidores atualizarem chave de segurança. Dinheiro desviado foi usado em criptomoedas.

A Polícia encontrou, no Pará, cartões usados por criminosos para fazer compras e saques de valores que chegam a R$ 6 milhões, roubados da prefeitura de Crixás, em Goiás.

O crime ocorreu em janeiro de 2022. Na última quinta-feira (25), a Polícia Civil de Goiás (PC) cumpriu o mandado de busca e apreensão no local onde chegavam os cartões bancários, em Marabá, no sudeste paraense.

Na época do furto, os criminosos se passavam por funcionários de banco e pediam para servidores da prefeitura da cidade goiana atualizarem a chave de segurança das contas.

As investigações apontaram que foram feitos 14 transferências PIX para 14 contas digitais no valor total de R$ 6 milhões de reais.

Nesta etapa da ação policial, os agentes afirmaram que ninguém foi preso e que realizou apenas busca e apreensão, depois de verificar que o dinheiro furtado também foi usado em investimentos de criptomoedas.

As investigações ainda mostraram que não houve envolvimento de nenhum servidor público.

Sobre o caso, a prefeitura de Crixás disse que agiu rapidamente para reaver o valor furtado pela quadrilha e que o banco, depois de analisar as evidências, restituiu o valor integral desviado.

Fonte:G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/13:00:49

