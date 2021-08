Durante fiscalização na BR-163, PRF resgata cão que viajava em caminhão em situação insalubre

Animal foi resgatado pela PRF, em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

Cachorro foi encontrado no compartimento de carga junto com objetos. Animal viajava nestas condições desde a divisa do estado com o Mato Grosso.

Um cachorro que viajava no compartimento de carga de um caminhão foi resgatado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após abordagem ao veículo na noite de sábado (7) no km 995 da BR-163, em Santarém, no oeste paraense.

O animal viajava há aproximadamente 1000 km do local de partida (fronteira com o estado do Mato Grosso) até a abordagem, na companhia de itens como baldes, pneus, combustível, peças automotivas, além de quatro motocicletas. Ao analisar as condições do local, os policiais notaram que não possuía ventilação e nem luz.

Diante da prática de maus tratos a animais domésticos, o homem que dirigia o caminhão, responsável pelo animal e o veículo foram levados para Seccional de Polícia Civil de Santarém, para os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

O cachorro encontra-se sob a custódia da Polícia Civil, onde deve aguardar o encaminhamento para o órgão competente.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...