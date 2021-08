Santarém tem caso suspeito da variante delta; paciente fez viagem recente e tem sintomas leves

Variante delta desafia controle da pandemia no mundo — Foto: Getty Images via BBC

Paciente segundo informações apuradas pelo G1 esteve em Goiânia e testou positivo para Covid-19.

Uma mulher que veio de Goiânia (GO) testou positivo para Covid-19 e passou por internação em um hospital particular em Santarém, oeste do Pará, é monitorada devido a suspeita de contaminação pela variante delta, que teve o primeiro registro na Índia e provocou milhares de mortes naquele país devido à agressividade das complicações clínicas.

No caso suspeito em Santarém, a paciente apresenta quadro leve, recebeu alta e foi para isolamento domiciliar.

De acordo com o hospital particular que atendeu a paciente, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) foi comunicada e realizou a coleta de swab para exame de sequenciamento genético. E a Sespa informou ao hospital que o material será analisado em quatro dias, em Belém.

O G1 fez contato pela manhã com a Prefeitura de Santarém para saber se a Vigilância Epidemiológica municipal está monitorando o casos suspeito da variante delta, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

Um caso da variante delta foi confirmado no Pará pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), na semana passada. A paciente é uma jovem de 26 anos que apresentou sintomas da Covid-19 após chegar de uma viagem aos Estados Unidos.

Preocupação global

A variante delta do coronavírus se tornou a nova fonte de preocupação no combate à pandemia de Covid-19, mesmo entre países com ritmo avançado de vacinação.

Ela está por trás de uma nova onda de infecções em Israel, Reino Unido, Estados Unidos e países asiáticos, como China e Indonésia.



Sintomas da variante delta — Foto: Arte BBC



