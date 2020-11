(Foto: Reprodução/TV Globo)

Ex-presidente dos Estados Unidos é o entrevistado do ‘Conversa com Bial’ de 16/11 – Barack Obama comenta ‘pólvora e saliva’ de Bolsonaro: ‘Com a nova administração de Biden, há uma oportunidade de redefinir essa relação’

Barack Obama foi por oito anos o homem mais poderoso do mundo. Quatro anos após deixar o cargo, o ex-presidente dos Estados Unidos lança “Uma Terra Prometida”, o primeiro volume de suas memórias. No programa de segunda-feira, 16/11, ele conversa com Pedro Bial sobre a obra, a pandemia, a vitória de seu ex-vice Joe Biden nas eleições norte-americanas e a relação com o Brasil.

Entre os assuntos, Pedro Bial quis saber o que Obama achou das provocações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Ao rebater um posicionamento do democrata Joe Biden sobre a Amazônia, Bolsonaro afirmou que “quando acabar a saliva, tem que ter pólvora”.

Obama comparou as políticas do presidente brasileiro às de Donald Trump. Na maneira de lidar com a pandemia, por exemplo, ambos não deram ênfase à ciência: “isso teve consequências para eles”.

Ele reforçou o papel central do Brasil na questão ambiental: “o Brasil foi um líder no passado, seria uma pena se parasse de ser.”

“Minha esperança é que, com a nova administração de Biden, há uma oportunidade de redefinir essa relação. Sei que ele vai enfatizar que a mudança climática é real, que Estados Unidos e Brasil têm um papel de liderança a desempenhar. Sei que ele vai valorizar a ciência sobre a Covid-19, e o fato de que o vírus é real.”

Barack Obama é o convidado do ‘Conversa com Bial’ — Foto: Reprodução/TV Globo

Flávia Barbosa, editora executiva do jornal O Globo que cobriu todo o segundo mandato de Obama, também participa da entrevista. É depois do Jornal da Globo.

Por Gshow

