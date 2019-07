Eclipse parcial da Lua pode ser visto em Novo Progresso

As fotos foram feitas por Mauricio Nardino- foram postada nas redes sociais em Novo Progresso.(Foto: Mauricio Nardino)

Fenômeno desta terça-feira (16) pode ser observado em toda a América do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania. Data é a mesma em que celebrou os 50 anos do lançamento da missão que levou o homem à Lua.

Na noite desta terça-feira (16), quando o mundo celebrou os 50 anos desde que a missão Apollo 11 decolou da Terra rumo à Lua, os Progressenses aproveitaram para ver um eclipse lunar parcial.

“O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua se alinham, e nosso planeta faz sombra sobre o satélite”.

O eclipse pode ser visto a partir das 17h01 (horário de Brasília) , em Novo Progresso os internautas postaram fotos nas redes sociais comemorando o fenômeno.

“O eclipse lunar, durou bastante tempo.

Este foi o último eclipse lunar do ano. O mundo verá o próximo eclipse total da lua apenas em 2021 – com possibilidade de observação parcial no Brasil. Outros fenômenos parciais acontecem antes, mas no país um eclipse total plenamente visível ocorrerá apenas em 16 de maio de 2022.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

