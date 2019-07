Hospitais públicos do Estado ofertam vagas em diversas áreas

(Foto:Agência Pará / Divulgação)-Há oportunidades em diferentes regiões do Pará, como Belém, Barcarena e Altamira

Quatro hospitais públicos estaduais estão contratando profissionais para atuarem em diferentes funções e regiões do Pará. As vagas são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, copeiro, almoxarife, técnico de laboratório, farmacêutico, técnico de nutrição, supervisor de almoxarifado, além de analista de Recursos Humanos e analista de comunicação, entre outras nas cidades de Belém, Barcarena, Altamira e Canaã dos Carajás.

Confira as oportunidade:

Belém

Em Belém, no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), as vagas são para o cargo de enfermeiro e técnico de enfermagem. No Hospital Oncológico Infantil, as oportunidades são para copeiro, almoxarife, técnico de laboratório e farmacêutico.

Barcarena

No município de Barcarena, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está com vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico em nutrição e dietética.

Altamira

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, está com vagas abertas para os cargos de técnico de laboratório, supervisor de almoxarifado e analista de comunicação.

Canaã dos Carajás

Em Canaã dos Carajás, o Hospital 5 de Outubro (HCO) está com processo seletivo para o cargo de analista de Recursos Humanos.

As vagas também envolvem profissionais com deficiência em todas as unidades.

