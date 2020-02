Edital de Processo Seletivo é publicado pela Prefeitura de Belém – PA

Seleção oferta um total de 130 vagas com remuneração de até 7 mil (Foto:Reprodução)

A Prefeitura de Belém, capital do estado do Pará, por meio da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que visa à contratação de servidores em regime temporário.

Há vagas disponíveis ao cargo de Professor Licenciado Pleno, entre as seguintes disciplinas: Ciências (2); Artes (2); Educação Especial (3); Educação Física (2); Engenharia de Pesca (2); Geografia (1); História (2); Letras (3); Matemática (1); Música (1); e Química (2).

É necessário que o interessado em concorrer à alguma das funções descritas, possua escolaridade em nível superior, relativo a vaga em que pretende concorrer.

A Seleção também oferta oportunidades entre as posteriores funções, conforme os respectivos níveis de escolaridade:

Nível superior: Engenheiro Ambiental (1); Nutricionista (1); Pedagogo (2) e Psicólogo (1);

Nível médio: Assistente de Almoxarifado (1); Assistente Administrativo (3); Assistente de Biblioteca (1); Assistente de Recursos Humanos (1); Assistente de Secretaria Escolar (2); Assistente de Protocolo (1); Monitor de Ônibus Escolar (5); Operador de Pátio (1); Recepcionista (1); Técnico em Refrigeração (1); Auxiliar Técnico em Computação (1) e Técnico em Cozinha (2);

Nível fundamental: Agente de Portaria (Região das Ilhas) (20); Agente de Portaria (Sede/Outeiro) (7); Agente de Serviços Gerais (20); Ajudante de Lancha Escolar (2); Cuidador (10); Eletricista (1); Marceneiro (1); Merendeiro (4); Motorista (2); Piloto de Lancha Escolar (2) e Trilheiro (15);

Vale ressaltar, que dentro do total de as funções ofertadas, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.

Ao ser contratado, o servidor será remunerado entre R$ 2.174,24 a R$ 7.090,95, referente á carga horária designada em regime de 8 horas diárias, ou em plantões de 12/36 horas. Ao cargo de Professor Licenciado Pleno, a jornada será atribuída em 180 a 240 horas mensais, conforme estabelece o edital.

Os interessados devem realizar inscrições de forma gratuita, no período de 27 a 28 de fevereiro de 2020, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura Municipal.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante análise curricular, comprovação dos dados informados na inscrição, e entrevista realizada somente aos candidatos inscritos nas funções de nível superior.

A documentação comprobatória deve ser entregue na data prevista de 6 de março de 2020, no Auditório da Funbosque, situado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, s/n, Outeiro. O atendimento é das 8h às 16h.

Entretanto, a entrevista realizada somente aos cargos de nível superior, será realizada no período de 17 a 19 de março de 2020, no Conselho Municipal de Educação, Rua Boaventura da Silva, nº 750.

O Processo Seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2021. Para mais informações, consulte o edital disponível em nosso site.

