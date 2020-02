Jovem morre ao colidir de moto na traseira de caminhão em Santa Maria do Pará

(Foto:Reprodução) – Segundo as testemunhas, o caminhão estava parado em local impróprio

Na madrugada desta quarta-feira (26), o jovem Daniel da Silva Marinho, de 20 anos, morreu em um grave acidente de trânsito em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. O rapaz se chocou com a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão que estava estacionado na via e morreu no local.

Segundo a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o acidente foi por volta das 4h, na avenida Santa Maria, principal via da cidade. Daniel vinha em sua moto recém comprada, modelo Honda XRE, vermelha. Segundo as testemunhas, o caminhão estava parado em local impróprio. Daniel não viu o veículo estacionado e acabou se chocando violentamente na traseira.

Logo após o acidente, populares se juntaram no local e interpelaram o motorista. O condutor quis sair com o veículo da cena do acidente, mas foi impedido pelos populares e, por isso, ele saiu sem o caminhão. Quando a Polícia chegou, o motorista não foi encontrado, e apenas o caminhão estava na pista, com a motocicleta ainda presa na parte traseira.

O corpo de Daniel Marinho foi removido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Castanhal.

