Enem 2022: três pessoas são presas pela Polícia Federal no primeiro domingo de aplicação da prova

Mandados de prisão foram cumpridos ao término da prova. (Foto:Divulgação / Polícia Federal).

Uma prisão foi em Icoaraci e duas em Belém. Os suspeitos tinham mandados de prisão por crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada, estelionato e associação criminosa

Ao fim do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, no último domingo, 13, três pessoas foram presas na Grande Belém em cumprimento de mandados de prisão feitos pela Polícia Federal. Uma prisão aconteceu em Icoaraci e duas em Belém. Os mandados em aberto foram expedidos pelas Justiças do Amapá e Pará.

A ação aconteceu durante a Operação Enem, na qual os policiais realizaram rondas ostensivas em dezenas de escolas onde o exame foi aplicado, com o objetivo de evitar fraudes. Durante o processo, a polícia conseguiu identificar três suspeitos com mandados de prisão em aberto, com base em investigação feita pelo setor de inteligência da PF.

Tanto em Icoaraci quanto em Belém, as prisões aconteceram assim que os candidatos terminaram de fazer a prova, já no fim da tarde. Os suspeitos eram procurados por crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada, estelionato e associação criminosa. Os três presos foram encaminhados ao Sistema Prisional do Pará. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/11:13:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...