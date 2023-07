“Ele sabe o que ele fez”, diz Lula sobre condenação de Bolsonaro

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva e Janja da Silva comparecem a treino da seleção feminina de futebol antes do jogo contra a seleção do Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília – (Foto:Sérgio Lima/Poder360).

Presidente afirmou que inelegibilidade de Bolsonaro é um “problema da Justiça” e que não afeta a “tranquilidade” do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou na tarde deste sábado (1º.jul.2023) pela 1ª vez sobre a condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que tornou o ex-chefe do Executivo inelegível por 8 anos. De acordo com Lula, Bolsonaro “sabe o que fez”.

“Se ele acertou, ele será recompensado. Se ele errou, ele será julgado […] Ele será punido de acordo com o crime que ele cometeu. Isso é um problema da Justiça, não mexe com a tranquilidade do governo”, declarou Lula a jornalistas durante a ida do petista ao treino da seleção brasileira feminina no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A equipe enfrenta a seleção do Chile no domingo (2.jul) pelo último amistoso antes da Copa do Mundo. A competição será realizada na Austrália e na Nova Zelândia a partir de 20 de julho com 32 seleções. O 1º jogo será das neozelandesas contra a seleção da Noruega. A final está prevista para 20 de agosto.

O petista quis prestigiar as jogadoras antes da partida. No dia do jogo, Lula estará na Bahia, por isso não poderá comparecer. A primeira-dama Janja e os ministros Ana Moser (Esporte), Cida Gonçalves (Mulheres), Anielle Franco (Igualdade Racial), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) acompanharam o presidente durante a visita ao treino da seleção.

BOLSONARO INELEGÍVEL

O TSE decidiu, por 5 votos a 2, determinar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Bolsonaro estava sendo julgado no Tribunal por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso trata da reunião do ex-presidente com embaixadores no Palácio da Alvorada, realizada em julho de 2022.

Na ocasião, Bolsonaro questionou o resultado do sistema eleitoral de 2018, levantou dúvidas sobre urnas eletrônicas e criticou ministros de tribunais superiores.

Fonte: PODER360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/10:33:03

