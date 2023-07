Maior posto de gasolina do mundo: 120 bombas e 350 funcionários

(Foto:Reprodução) – Ao longo da estrada, vemos muitos postos de combustíveis e alguns deles são realmente grandes, com muitas bombas de gasolina, etanol, diesel e GNV, mas nenhum que você já viu compara-se com este aqui…

Em Sevierville, Tennessee, um posto de combustível na rodovia Interstate 40 chama atenção de todos que passam por ali, já que seu tamanho impressiona ao ponto de ser considerado o maior do mundo.

No local, existem nada menos que 120 bombas de combustível ao longo de uma enorme cobertura que suporta uma quantidade impressionante de veículos.

Além disso, o complexo rodoviário, que inclui um shopping enorme, emprega nada menos que 350 pessoas, cujos turnos funcionam 24 horas por dia e sete dias por semana.

Sem fechar para nada, o super posto da rede Buc-ee’s é famoso por seu simpático castor e funcionários devidamente paramentados com macacões jeans e chapéus de cowboy.

Uma pesquisa recente apontou que a Buc-ee´s tem a maior retenção de clientes por tempo, com média de 21 minutos, superando todas as redes de postos dos EUA.

Num universo de mais de 22,5 mil m² de área, o posto da Buc-ee’s tem churrasco fresco, muita babata frita e barbecue a dar com rodo…

Isso sem contar os hambúrgueres enormes, feitos por funcionários que vão da adolescência à terceira idade, com a experiência dos mais velhos passando o conhecimento para as novas gerações.

Como tudo nos EUA tem que ser grande, como afirma Arnold Schwarzenegger em seu documentário, o Buc-ee’s faz jus à cultura americana, com enormes espaços para todos os tipos possíveis de serviços para quem está na região de Knoxville.

Atualmente a rede Buc-ee´s tem 58 postos no sul dos EUA, com o primeiro tendo surgido em 2003 e criado desde então uma boa reputação, exceto entre os caminhoneiros.

O motivo é que a rede de super postos, conhecida por seus banheiros limpos e salários relativamente altos para funcionários, não aceita caminhões, pois, assim há mais segurança para carros e pedestres.

Fonte: Notícias Automotivas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/10:38:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...