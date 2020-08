Eleições 2020 – Novo Progresso tem 4 pré-candidatos a prefeito

Apenas um partido, o Republicano , respondeu afirmando que vai disputar a eleição com o nome do empresário Fabio Milhão. O empresário da mineração será o cabeça de chapa, e aponta a professora Claudia Kummer do PRB como futura companheira de chapa.

Os partidos têm até o dia 16 de setembro para realizar as convenções para definição de coligações e escolha dos candidatos, que vão disputar as eleições municipais neste ano de 2020. Apesar das convenções só poderem ser realizadas a partir do dia 31 deste mês de agosto, as articulações para as alianças partidárias estão sendo costuradas em todas as legendas.