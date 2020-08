Caminhão e semirreboques com sinais de adulteração são apreendidos pela PRF em Santarém

Policiais rodoviários federais identificaram sinais de adulteração em semirreboques durante fiscalização na BR-163 — Foto: PRF/Divulgação

O Número de Identificação do Veículo (NIV) estava gravado em local diferente do original com indícios de remarcação.

Durante fiscalização realizada na manhã desta terça-feira (25) pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, em Santarém, oeste do Pará, foi apreendido um caminhão trator e dois semirreboques com indícios de adulteração.

De acordo com informações da PRF, nos semirreboques, o Número de Identificação do Veículo (NIV) estava gravado em local diferente do original com indícios de remarcação, havia supressão de sinais identificadores, plaqueta da fabricante com marcação e fixação não original. Além disso, a codificação da placa QQN é utilizada conforme tabela Denatran/Detran para veículos de fabricação posterior a 2018, sendo o veículo abordado de ano de fabricação 2012, conforme consulta ao Detran do Distrito Federal. O veículo foi emplacado pela primeira vez em 12 de abril 2019.

A quantidade de eixos diverge das bases nacional e estadual e não condiz com a placa portada, ou seja, é outro veículo. O veículo original, pelas características obtidas trata-se de semirreboque da marca Randon.

Diante das constatações, há a ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo. Por isso, os veículos foram encaminhados e deixados à disposição da Polícia Civil de Santarém. O condutor também foi apresentado ao delegado de plantão para os procedimentos legais.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...