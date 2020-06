Esfaqueado não resiste aos ferimentos na clavícula e no crânio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um assassinato está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Terra Alta, região do nordeste paraense. Por volta das 10h30 da manhã de ontem, policiais militares foram informados sobre um esfaqueamento que teria acontecido no bairro Novo.

You May Also Like