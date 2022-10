Confira os Deputados Estaduais eleitos no Estado do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) contará com 19 novos parlamentares a partir de janeiro de 2023.

Após apuração de 100% das urnas eletrônicas, a população paraense pôde conhecer quem são os 41 deputados estaduais eleitos no primeiro turno das eleições 2022, realizadas neste domingo (2).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) contará com 19 novos parlamentares a partir de janeiro de 2023. Do total de 41 deputados estaduais, 35 concorriam à reeleição, porém o que se observou foi uma alta taxa de uma renovação de 46,3%. Os mais votados foram os deputados Chamonzinho e Iran Lima, ambos do MDB, que fez a maior bancada com 13 eleitos.

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS

Chamonzinho (MDB)

Iran Lima (MDB)

Chicão (MDB)

Angelo Ferrari (MDB)

Carlos Vinicios (MDB)

Martinho Carmona (MDB)

Zeca Pirão (MDB)

Ronie Silva (MDB)

Paula Titan (MDB)

Diana Belo (MDB)

Dr. Wanderlan (MDB)

Eraldo Pimenta (MDB)

Andreia Xaqrão (MDB)

Dirceu Ten Caten (PT)

Elias Santiago (PT)

Maria (PT)

Bordalo (PT)

Rogério Barra (PL)

Aveilton Souza (PL)

Coronel Neil (PL)

Cilene Couto (PSDB)

Erick Monteiro (PSDB)

Ana Cunha (PSDB)

Antonio Tonheiro (PP)

Luth Rebelo (PP)

Lu Ogawa (PP)

Igor Normando (PODE)

Renato Oliveira (PODE)

Adriano Coelho (PDT)

Braz (PDT)

Gustavo Sefer (PSD)

Delegado Nilton Neves (PSD)

Delegado Toni Cunha (PSC)

Wescley Tomaz (PSC)

Fábio Freitas (REPU)

Josué Paiva (REPU)

Thiago Araújo (CIDA)

Bob Fllay (PTB)

Victor Dias (União)

Fábio Figueiras (PSB)

Lívia Duarte (PSOL)

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/07:05:53

