Eleições 2024: Equatorial Pará monta plano de operação para o 1º turno das Eleições 2024

Foto: Reprodução | Distribuidora terá equipes extras e de plantão para atuação rápida em todo o estado em caso de demandas.

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o 1ª turno das Eleições 2024 que ocorre neste domingo, 6. O planejamento visa oferecer qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, além do restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção do fornecimento nas áreas dos principais colégios eleitorais. A ação contará com 669 profissionais e 302 equipes de atendimento em todo o estado.

Como trabalho preventivo, a distribuidora realizou inspeção e manutenção nos circuitos que suprem os cartórios eleitorais e elaborou instruções de manobra para transferências de cargas prioritárias, em caso de necessidade. No dia da eleição, estarão alocadas em áreas estrategicamente definidas para atendimento prioritário como, por exemplo, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Centro de Atendimento ao Eleitor (CAE).

Outro ponto de destaque é o suporte operacional dentro da sede do TRE, onde ocorrerá a apuração dos votos. Haverá uma equipe conectada ao Centro de Operações Integradas da Equatorial, com o intuito de priorizar o rápido restabelecimento do sistema em caso de falta de energia. Esse acompanhamento será feito até a publicação oficial dos resultados.

Vale destacar que tanto em Belém quanto nas sedes da Equatorial Pará em Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, equipes de áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente e demais setores estarão de sobreaviso para qualquer eventual ocorrência.

De acordo com Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará, o plano de operação é desenvolvido com o intuito de organizar e uniformizar as ações necessárias para atender as possíveis demandas da forma mais rápida possível.

“A Equatorial Pará está preparada para atuar durante as Eleições 2024. Temos um plano robusto e bem elaborado para que os eleitores paraenses possam exercer a cidadania sem maiores intercorrências nos locais de votação. Estaremos com equipes extras e de plantão por todo o Pará”, afirma Geraldo.

A distribuidora reforça que qualquer demanda relacionada à falta de energia, o cliente poderá acionar a empresa pelos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2024/09:26:11

