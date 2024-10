Candidatos à Prefeitura de Santarém apresentam poucas propostas e trocam acusações durante debate; veja íntegra

Candidatos à Prefeitura de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

Quatro direitos de resposta foram concedidos ao longo do debate.

Os candidatos à Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, participaram, na noite desta quinta-feira (3), de um debate promovido pela TV Tapajós. Estiveram presentes todos os cinco candidatos : Delegado Jardel (Solidariedade), Hugo Diniz (PSDB), Izabel Sales (PSOL), JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB). Mediado pela jornalista da Globo Brasília, Cláudia Bomtempo, o encontro foi marcado por apresentação de propostas e trocas de acusações. (Saiba mais abaixo)

Seguindo as regras previamente apresentadas aos candidatos, o debate foi dividido em quatro blocos e baseado em perguntas entre os candidatos. Em dois blocos, os temas das perguntas foram sorteados. Nos outros dois, os candidatos perguntaram sobre temas livres. Ao final, os candidatos fizeram suas considerações finais.

1º bloco: Perguntas com Tema Livre.

2º bloco: Perguntas com Tema Determinado.

3º bloco: Perguntas com Tema Livre.

4º bloco: Perguntas com Tema Determinado e Considerações Finais.

Nos quatro blocos, cada candidato perguntou apenas uma vez, assim, todos perguntaram e todos responderam.

Os tempos de pergunta e resposta foram os mesmos em todos os blocos: 30 segundos para fazer a pergunta; 1 minuto e 30 segundos para resposta; 1 minuto para réplica; e 1 minuto para tréplica.

Cada candidato também vai ter 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio.

1º bloco

No primeiro bloco o tema foi livre. A ordem das perguntas foi definida por sorteio. Cada pergunta teve tempo de 30 segundos, com 1 minuto e 30 segundos para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica.

O primeiro candidato a perguntar foi JK do Povão (PL), que questionou o candidato Zé Maria Tapajós como pretende construir um novo hospital municipal se nem foi concluído pelo grupo que o apoia o Hospital Materno Infantil.

“Eu prefeito, vou começar pela atenção básica fortalecendo os serviços que já existem e ampliando. Levando a policlínica para os bairros, e também para a zona rural. Temos projeto de um novo hospital e mais duas UPAs. Eu vou fazer a diferença, porque nós sabemos fazer, temos parceria com o governador Helder e com o governo federal. É sabido pela população que o hospital municipal e a UPA não atendem só Santarém, atendem a população de 19 municípios. Mas eu sei como fazer e tenho parceria pra fazer”, disse.

Zé Maria Tapajós escolheu o candidato Delegado Jardel para responder sobre as propostas dele para o município de Santarém na área da educação.

“A educação na parte estrutural até está boa, mas no ensino precisamos estipular metas e valorizar o professor. E nada melhor que a meritocracia. Por isso eu tenho certeza absoluta que o projeto do Solidariedade é o melhor para que os nossos alunos possam ter educação de qualidade, merenda de qualidade”, disse Jardel.

O terceiro a perguntar foi o candidato Delegado Jardel que questionou o candidato JK do Povão como ele pretende governar Santarém sem parcerias.

“Todo mundo sabe que eu nasci numa casa onde Ronaldo Campos era do MDB, ainda do tempo da Arena. Eu sou de direita, eu sempre fiquei do lado do povo, eu respeito quem é da esquerda, quem é de direita. Mas eu nunca troquei meus princípios por cargos. Vou à Belém quantas vezes for necessário para pedir ao governador que resolva o problema da falta d’água em Santarém, para garantir leitos no Hospital Regional porque nós temos perdido vidas por falta de leitos. E eu jamais vou me sentar com o governador pra pedir cargos, pra me vender”, respondeu JK do Povão.

Izabel Sales, a quarta a fazer pergunta, questionou do candidato Hugo Diniz qual a política para mulheres de Santarém.

“Vamos criar o Centro Dia será um espaço de cuidado com a mulher que é cuidadora da família. Também temos propostas de empreendedorismo feminino para apoiar as mulheres na geração de emprego e renda. A situação orçamentária do município é grave e ela é representada pelo candidato Zé Maria Tapajós”

Na sequência, Hugo Diniz perguntou para a candidata Izabel Sales qual a pauta dela para colocar Santarém em posição de destaque.

“Na nossa pauta nós temos algo de valiosíssimo que é a Amazônia. Nós estamos vendo as mudanças climáticas, resultado do modelo de desenvolvimento … Minha pauta é a defesa do meio ambiente, dos povos tradicionais”, disse Izabel.

No segundo bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si, sobre temas sorteados. Cada pergunta teve tempo de 30 segundos, com 1 minuto e 30 segundos para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica.

O primeiro tema sorteado pela mediadora foi Saúde, e o candidato sorteado foi Zé Maria Tapajós. Ele perguntou ao Delegado Jardel sobre suas propostas para a atenção básica em saúde.

Jardel disse que pretende investir em pessoal e estrutura. “Vamos garantir a qualidade na saúde com mais médicos, mais enfermeiros. Nossa proposta passa pela criação de um sistema interligado e regulador que esse governo não tem, para que quando a pessoa procurar uma unidade básica de saúde, ela possa ter o agendamento na hora, pra evitar as filas hoje existentes. Vamos criar duas novas UPAs e vamos colocar em funcionamento, uma na grande área da Prainha e outra na grande do Santarenzinho e Maracanã”.

A mediadora sorteou o tema Urbanismo para Hugo Diniz, que escolheu Zé Maria para responder por que a população deve acreditar que o candidato vai fazer investimentos em urbanismo.

“Eu vou fazer o que eu coloquei no meu plano de governo e o que eu falei na campanha. Minha vida pública é pública. Moro há mais de 30 anos no mesmo endereço, não tenho nenhum problema em falar da minha vida pública, sou ficha limpa. Vou contratar uma empresa para fazer um projeto de urbanização da cidade para que a secretaria de infraestrutura e secretarias afins possam fazer projetos para deixar a nossa cidade mais bonita”, respondeu Zé Maria.

Trabalho e Renda foi o terceiro tema sorteado, e o candidato Delegado Jardel perguntou para a candidata Izabel, como vai envolver os jovens na geração de trabalho e renda

“Santarém é a cidade da informalidade. Nós já temos escola técnica e infelizmente muitos jovens saem de lá formados, mas sem ocupação. A gente precisa criar cursos técnicos pautados na economia da região, como cursos de informática e de turismo, para trabalhar nas comunidades, por exemplo. A gente tem que pensar em algo que seja conectado com a preservação. Temos experiência com casa familiar rural em que os jovens podem ser empreendedores, mas se mantendo nos seus territórios”, disse Izabel.

Veja aqui o vídeo do 1º bloco

2º bloco

O quarto tema sorteado foi Educação. A candidata Izabel perguntou para o candidato JK do Povão sobre propostas para melhoria da educação.

JK do Povão iniciou sua fala dizendo que a pasta da educação foi a que mais recebeu recursos do governo federal e que não há justificativa para problemas antigos continuarem se repetindo. “É muito triste candidata Izabel, a gente chegar na região do Tapajós, do Lago Grande, e ainda encontrar os alunos comendo enlatados, andando de voadeiras sem coletes salva-vidas, andando em ônibus em situação precária, ver crianças estudando em escolas sem ar-condicionado nesse verão amazônico”.

O quinto e último tema do segundo bloco foi Turismo. Pela ordem, o candidato JK do Povão perguntou para Hugo Diniz o que sua gestão vai fazer pra mudar a realidade atual do turismo no município, que na opinião dele, não tem recebido a atenção devida.

“Turismo é uma das grande potencialidades, mas não tem aproveitado. Alter do Chão a situação é de abandono, esse é o relato dos moradores. Precisamos investir em infraestrutura para quem mora e trabalha em Alter do Chão. Os investimentos de saneamento são de grande valor turístico, mas Santarém não fez os investimentos necessários. Precisamos incentivar o turismo de base comunitária”, ponderou Hugo.

Veja o vídeo do 2º bloco

3º bloco

No terceiro bloco, os cinco candidatos voltaram a fazer perguntas entre si, com tema livre. Os tempos foram os mesmos dos blocos anteriores.

Pela ordem de sorteio, Izabel Sales perguntou caso eleito seu governo vai comprometer a punir os infratores ambientais.

“A gente precisa respeitar o agronegócio, como os pequenos produtores. A gente precisa respeitar todos. A gente vai fortalecer a agricultura familiar, o pequeno e médico produtor, e o produtor do agro. A gente tem uma secretaria hoje que não serve para o pequeno agricultor, que só serve pra construir ramal”, disse JK.

Zé Maria perguntou para a candidata Izabel Sales sua proposta para melhorar porto em Santarém.

“Santarém faz conferências de meio ambiente, de educação, mas o governo não cumpre o que está planejado. Na questão dos portos é preciso pensar primeiro em estudo de impacto ambiental, é preciso primeiro ver a viabilidade. Os grande projetos infelizmente vem para atender interesses econômicos de grandes grupos, as populações do PAE Lago Grande estão sofrendo invasões e ameaças”, destacou Izabel.

Na sequência, o candidato Delegado Jardel perguntou para Zé Maria Tapajós quais são as propostas dele para o povo do interior que está abandonado.

“Com certeza você que está nos assistindo, vai ver nossas propostas, porque a nossa campanha é de propostas. Nós vamos continuar investindo em construção de ramal, porque dá dignidade para a população que mora no interior, vamos estar presente também com assistência técnica. Fiz pontes com recursos do estado, fiz a feira da Cohab, fiz microssistema de água em muitas comunidades, assim como vamos reformar todo o Mercadão 2000 e o Mercado Modelo”, disse Zé Maria.

Hugo Diniz perguntou ao Delegado Jardel quais suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Santarém.

“Vamos valorizar não só aquele que coloca comida no nosso prato, mas também aquele que gera emprego e renda para o nosso município. ONGs que travam o desenvolvimento não terão vez e voz aqui quando nós formos prefeito. Nosso projeto é desenvolvimento econômico, tudo aquilo que vai gerar desenvolvimento para o nosso município terá o nosso apoio, vamos respeitar a sustentabilidade. Nosso projeto é de mudança, para trazer emprego e renda para Santarém”.

JK do Povão comentou sobre a falta de incentivo aos atletas e não conseguiu formular a pergunta para Hugo Diniz porque o tempo dele esgotou.

“Esporte faz parte de todo um programa de saúde e qualidade de vida. É preciso investir e vamos começar da escola, garantindo a presença de profissional de educação física e material. Vamos dar apoio aos grupos de ciclistas, de corrida, e implementar o bolsa atleta municipal. Temos atletas que têm condições de nos representar até fora do Brasil, mas eles precisam de apoio”.

Veja o vídeo do 3º bloco

4º bloco

No quarto e último bloco, os cinco candidatos voltaram a fazer perguntas entre si, com temas sorteados. Os tempos foram os mesmos dos blocos anteriores.

O primeiro tema sorteado foi Gestão Pública. Zé Maria Tapajós comentou sobre sua experiência na política, mas não conseguiu formular a pergunta para Izabel Sales porque o tempo dele esgotou. Mas a candidata cutucou o candidato sobre a questão da experiência e comentou sobre as propostas dela para a gestão.

“Às vezes tem certas experiências que eu prefiro não ter. Na política fundiária quem manda são os grande proprietários. Infelizmente, esses mesmos políticos vem aqui. Vou fortalecer o funcionalismo com concurso público, combater o assédio, no desenvolvimento sustentável e na bioeconomia. O interesse público vai prevalecer sobre os interesses privados”, enfatizou Izabel.

Agricultura familiar foi o segundo tema sorteado. Delegado Jardel perguntou como Hugo Diniz pretende dinamizar a agricultura familiar Hugo O candidato…

“Já vi em dois eventos seguintes a presidente do STTR chorar por conta da situação climática. Precisamos apoiar Nossa principal ação vai ser levar mecanização e orientação técnica. vamos financiar estágio, apoiar Embrapa, Emater e levar recursos para o produtor por meio da venda da sua produção para a merenda escolar, porque Santarém não cumpre a legislação, mas vai cumprir”.

O terceiro tema sorteado foi Infraestrutura rural. Izabel Sales disse que o candidato JK do Povão perguntou se ele vai

“Eu não sou contra a construção de ramal. O que eu falei é que nós temos uma secretaria de agricultura e pesca que infelizmente só tem construído ramal, não tem dado assistência ao produtor. Recebeu mais de R$ 100 milhões em aluguel de máquinas e compra de combustíveis, mas tem muito ramal que não foi feito. A gente vai levar patrulha mecanizada para o Lago Grande. É muito triste a gente chegar nas comunidades e ver os moradores sem poder se locomover por causa das péssimas condições de trafegabilidade”.

Antes do sorteio do quarto tema, os candidatos Zé Maria Tapajós e Izabel Sales pediram direito de resposta e foram atendidos.

Zé Maria tapajós foi chamado de leviano pelo candidato JK, e se debateu dizendo: “Candidato JK me respeite, a pessoa que não tem condições de exercer cargo público não se meta. Nós estamos aqui para mostrar nossas propostas”.

Izabel Sales que também foi chamada de leviana, disse: “Não sou leviana, sou uma mulher de coragem. Poucos têm coragem de estar aqui para defender a nossa cidade”.

O quarto tema sorteado foi Industrialização. JK do Povão perguntou para Zé Maria Tapajós o que ele vai fazer pela industrialização em Santarém

“O distrito industrial ainda não foi implantado por questão de documentos. E recentemente, coisa de dois meses, a documentação foi concluída. Nós vamos fazer o distrito industrial porque temos o apoio do governador Helder, porque nós como prefeito de Santarém a partir de primeiro de janeiro, vamos fazer. Vamos começar asfaltando a estrada que liga a Curuá-Una à BR-163 para que venhamos a ter indústrias tanto de Santarém quanto de fora”, explicou Zé Maria Tapajós.

Infraestrutura foi o último tema sorteado. Hugo Diniz perguntou qual a prioridade do candidato Delegado Jardel para infraestrutura.

“Vamos dar prioridade a um asfalto de qualidade, com drenagem. Nós precisamos ter qualidade no asfalto, mas também quero te dizer, candidato, que nós vamos rever o critério da cobrança da iluminação pública. Tenho certeza absoluta, que com isso quem ganhará é a sociedade. Vamos olhar a questão do saneamento básico”, pontuou Jardel.

Veja o vídeo do 4º bloco

Considerações finais

Cada candidato teve um minuto para as considerações finais (veja aqui o vídeo com as considerações finais de cada um).

O primeiro a se manifestar foi o candidato Hugo Diniz seguido de Izabel Sales, JK do Povão, Delegado Jardel e, por último, Zé Maria Tapajós.

Hugo Diniz destacou que gostaria de ter podido falar sobre o passe livre estudantil, que é uma das suas principais propostas, sobre a implantação do primeiro aterro sanitário e sobre a destinação de recursos para o fundo municipal de cultura.

“Mas agora eu quero te dizer que se você está procurando uma pessoa nova na política, com experiência, com formação, Santarém já tem formado pessoas assim e eu sou uma delas, eu e Josiane Silva. Estamos à disposição, queremos governar a cidade para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, focado na educação, na tecnologia, na inovação. Vem sem medo, eu sei que você não quer mais o Zé Maria. A gente sabe que ele não vai fazer e eu sei que a opção do JK também não lhe agrada, então faz um rompimento”, disse Hugo.

Izabel Sales iniciou sua fala pedindo votos para ela e para os candidatos da Rede, e disse que não fácil estar candidata.

“A política sempre foi construída por homens, é por isso que há toda essa exclusão social, principalmente de mulheres, não é um lugar fácil para estar. E outra questão, é de me olhar com desconfiança, porque a política tá tão mal vista, tão suja, tão sórdida, que as pessoas já te desconfiam de ti quando te envolvem em política, já acham que tu tá querendo te dar bem. Mas eu quero dizer que nem todo mundo é assim, existem pessoas que têm compromisso com a cidade, têm pessoas que pensam no bem da cidade. Há pessoas que pensam como mulher, mãe, avó, no bem da sociedade, na segurança dos seus filhos, na segurança dos seus netos”, ressaltou.

JK do Povão destacou que no próximo domingo, o eleitor santareno vai ter uma oportunidade única de mudar Santarém.

“Chega de grupos e partidos políticos se alternando no poder por mais de 29 anos. Hoje, são 13 partidos que se uniram para não deixar o poder. Chega de dividir, de dilapidar o nosso patrimônio público. Não dá mais mais para aceitar que esses grupos de partidos políticos continuem dilapidando o nosso tesouro municipal. São mais de 130 milhões por ano que deixam de ser revertidos para a melhoria da nossa população para ir para esses grupos e partidos políticos através do apadrinhamento. Chegou a hora, chegou o momento. Vote JK para transformar Santarém e acabar com a mamata e a dinastia dessas famílias que comandam Santarém por mais de 29 anos”, pontuou.

Delegado Jardel destacou o projeto do Solidariedade como sendo o projeto de mudança para Santarém e a melhoria da qualidade de vida da população.

“Quero falar para você trabalhador, para você empresário, para você servidor público, para você empregado doméstico, para você que está em todas as atividades aqui no nosso município: o Solidariedade 77, ele apresenta um projeto de mudança, mas é um projeto de mudança de verdade, que é propiciar para você qualidade de vida. Você que está indeciso, no próximo domingo, 6 de outubro, decida os destinos da nossa cidade. Vamos pensar. Pensar nos nossos filhos para uma Santarém melhor, uma Santarém mais próspera, uma Santarém onde possamos realmente ter a Santarém dos nossos sonhos. Eu peço seu voto no projeto do Solidariedade 77”, enfatizou.

E Zé Maria Tapajós falou que o projeto mais completo, sério e que tem consistência, é o que ele encabeça, e reforçou sobre as parcerias com as esferas de governo.

“O Zé você conhece, é o único que tem parceria, é o único que tem experiência, que conhece este município nos quatro cantos, da zona urbana à zona rural, do planalto aos rios, e é único que vai fazer acontecer. Eu tenho parceria com os deputados federais e estaduais, eu tenho parcerias com os três senadores da República, com os dois ministros, Celso Sabino e Jader Filho. Tenho parceria com o nosso governador Helder, que esteve aqui em Santarém e garantiu documentação, título definitivo para o Juá. E nós vamos fazer, porque eu sei fazer, sei como fazer e tenho parcerias”, finalizou.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2024/09:36:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...