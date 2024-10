Professora é agredida por aluno de 15 anos após ele ser expulso da sala de aula

Professora ficou ferida após ser empurrada por estudante de 15 anos em Cubatão (SP) — Foto: Arquivo pessoal

Profissional de 62 anos afirmou que foi empurrada pelo estudante dentro de uma escola estadual em Cubatão (SP). Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que o adolescente foi suspenso.

Uma professora de 62 anos foi empurrada por um aluno em uma escola estadual de Cubatão (SP) e caiu sobre uma lixeira de metal. A profissional relatou ao g1 que a agressão ocorreu após expulsar o adolescente de 15 anos da sala de aula por ele estar conversando durante a prova. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que o aluno foi suspenso.

“Ele me empurrou com força, como quem estivesse querendo empurrar alguém de um precipício. Me empurrou com tanta força que eu caí e não tive tempo de pôr as mãos para me defender e não me machucar”, afirmou a professora, que preferiu não se identificar.

O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Waldomiro Mariani, no bairro Jardim Nova República. De acordo com a profissional, o aluno tem um histórico agressivo.

Segundo a professora, por temer o comportamento do estudante, ela pediu para o outro aluno, com quem ele conversava, que se afastasse. O adolescente, de acordo com a vítima, não gostou da abordagem e começou a xingá-la.

A docente, então, o expulsou da sala. “Ele levantou da cadeira e veio na minha direção, e me peitou. Encostou o peito dele no meu e foi me empurrando para trás”.

A profissional disse que tentou afastar o estudante com as mãos, mas a força dele foi maior e ela caiu em cima de um cesto de lixo. Naquele momento, ela disse que só conseguiu virar o rosto para não quebrar o nariz. Nas imagens que a professora enviou à equipe de reportagem, é possível ver os ferimentos nos olhos, em um dos braços e próximos à costela.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que a Polícia Militar foi acionada e verificou que a vítima tinha discutido com o aluno.

A professora foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP.

Retorno

No dia seguinte às agressões, a professora recebeu encaminhamento médico para se afastar por 90 dias pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela ainda não teve retorno da solicitação e, por este motivo, terá que retornar ao trabalho nesta quinta-feira (3).

“Estou apreensiva porque na segunda-feira (30), que eu achei que tinha que voltar [à escola]. Eu não estava em condições. Eu comecei a passar mal só de pensar que eu tinha que me arrumar e tomar banho para sair e ir trabalhar”, explicou a mulher.

O que diz a Seduc-SP?

Assim que soube do ocorrido, a Seduc-SP afirmou que a escola acionou a ronda escolar e encaminhou os envolvidos — inclusive, os responsáveis do estudante — à delegacia. Ainda de acordo com a pasta, o aluno está suspenso até que o Conselho Escolar defina as medidas a serem tomadas.

Segundo a Seduc-SP, a Diretoria de Ensino de Santos e a gestão da unidade prestam suporte e acolhimento à professora.

O caso foi registrado no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e um profissional está promovendo ações e projetos voltados à cultura de paz. A pasta destacou que repudia qualquer forma ou incitação à violência, dentro ou fora do ambiente escolar.

O g1 tentou contato, mas não localizou os responsáveis pelo adolescente.

