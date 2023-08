Em ação da PF, duas pessoas são presas por venda de cartões de vacinação falsos em Belém

(Foto: Divulgação/PF) – A Polícia Federal prendeu duas pessoas por venda de cartões de vacinação falsos, em Belém. Os compradores eram passageiros que viajavam de Belém ao Suriname, país que exige vacina para febre amarela.

A ação fez parte da “Operação Voucher”, iniciada na quarta-feira (23) e finalizada nesta quinta (24). Com os suspeitos foram apreendidos cerca de R$ 50 mil, U$ 4,2 mil dólares, aparelhos celulares, passaportes de terceiros e cartões de vacina do SUS e do Suriname.

Os documentos de vacinação eram originais, supostamente comprados pelos criminosos por R$ 100, informou a PF.

Os presos, um taxista e uma mulher, foram abordados dentro do táxi, onde estava todo material que foi apreendido. Cada cartão de vacina era vendido por R$ 400 a R$ 500.

Os criminosos responderão na Justiça por associação criminosa, promoção de imigração ilegal e documento falso, com penas que podem chegar a 11 anos de prisão. O taxista já havia sido preso em Recife, por transporte ilegal de dinheiro.

Outros dois suspeitos também foram investigados pela polícia por associação criminosa, mas permanecem em liberdade. Um deles também já foi preso por lavagem de dinheiro.

Todos os quatro continuam sob investigação, assim como outras pessoas que participaram no crime.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/16:47:17

