Caso Yasmin: Defesa de dono da lancha pede punição contra advogado da família da jovem

Araújo (à direita) deverá ser notificado pela OAB-PA, onde será disponibilizado a ele o direito de defesa e contraditório. (Foto:Reprodução / Redes sociais)

O advogado da família de Yasmin, Luiz Araújo, teria feito uma declaração que vai de encontro ao Código de Ética da OAB

Na manhã desta terça-feira (22), os advogados de defesa do empresário Lucas Magalhães, dono da lancha onde estava a jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo antes de morrer, entraram com uma representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, contra o advogado da família da influenciadora, o criminalista Luiz Araújo. (As informações são do O Liberal).

Conforme consta no documento elaborado pelos advogados de Lucas, Antônio Tourão e Paulo Maia, durante uma entrevista concedida recentemente, Araújo teria feito uma declaração que vai de encontro ao Código de Ética da OAB. “O nosso Código de Ética não nos permite estar emitindo opinião em relação a certas situações. Nós trabalhamos com provas, fatos, mas não podemos estar dando nenhum tipo de opinião pessoal acerca de casos. E foi exatamente esse o problema que o nosso colega incorreu”, explicou o advogado Paulo Maia.

O advogado acrescentou, ainda, que Araújo deverá ser notificado pela OAB-PA, onde será disponibilizado a ele o direito de defesa e contraditório.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o advogado Luiz Araújo, para ouvir a versão dele sobre o caso. A OAB-PA também foi procurada e se manifestou por meio de nota. O comunicado diz que “Qualquer advogada ou advogado que se considerar ofendido por outro colega de profissão no exercício da advocacia, bem como entender que a conduta, supostamente, transgrediu o Código de Ética da OAB, deverá protocolar uma representação junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-PA”.

Relembre o caso Yasmin

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro do ano passado, durante um passeio de lancha pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas a bordo. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões para o que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influenciadora declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido.

