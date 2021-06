Em assalto a mão armada, homem tem a moto roubada em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme relatos da vitima para policia, a vítima trafegava em via pública por volta das 21 horas de domingo 28 com uma moto “ Bros placa 1C19 de cor vermelha” , quando dois criminosos armados se aproximaram obrigaram vitima parar e anunciaram o roubo. A vítima acionou a Polícia Militar e relatou os fatos. Além da moto Honda Bros , ainda foram levados o capacete uma mochila.

You May Also Like