Corpo de jovem desaparecido após mergulho é encontrado, em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – João Paulo Costa Silva desapareceu na tarde de domingo (27), após um mergulho na praia Liberdade, em Novo Progresso, e não retornar Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (28) o corpo do jovem João Paulo Costa Silva, no município de Novo Progresso, sudoeste paraense. Segundo informações, ele desapareceu na tarde de domingo (27), após mergulhar para tomar banho numa praia chamada de Liberdade e não retornar.

