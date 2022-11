130 agentes públicos marajoaras irão participar da qualificação durante a Semana de Capacitação para Agentes Municipais (Foto: Abrace o Marajó / MMFDH)

Por iniciativa do Programa Abrace o Marajó, a Semana de Capacitação para Agentes Municipais será realizada entre 8 e 10 de novembro na capital paraense.

Em Belém (PA), capacitação vai reunir mais de 130 agentes públicos dos municípios do Marajó

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) dará início, na próxima terça-feira (8), em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam/MDR), o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS), a Semana de Capacitação para Agentes Municipais, que terá o objetivo de intensificar o aprimoramento do acesso às políticas públicas ofertadas aos municípios brasileiros, em especial àqueles localizados no arquipélago do Marajó (PA), incluídas ou não no Plano de Ação 2020/2023 do Programa Abrace o Marajó. Mais de 130 agentes públicos marajoaras irão participar da qualificação, que será sediada em Belém (PA), com a presença in loco de técnicos do Governo Federal.

Veja a programação completa

“A ideia é promover a interação e a integração dos representantes do Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam/MDR) com os secretários municipais da Educação, Saúde, administração e infraestrutura e as respectivas equipes de trabalho”, explicou a gerente de projetos do Abrace o Marajó, Suzana Rabelo.

A Semana de Capacitação registrou, para a temática de educação, 83 inscrições de representantes dos 17 municípios do Marajó, da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam) e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Para o tema saúde, somam-se 26 inscrições de representantes de 13 municípios do Marajó, além de integrantes da Amam. E para a capacitação Plataforma Mais Brasil, constam 28 inscrições de representantes de 13 municípios do Marajó, além de representantes da AMAM.

Programa Abrace o Marajó

Criado por decreto presidencial em 3 de março de 2020, o Programa Abrace o Marajó reúne esforços de 15 ministérios do Governo Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU) e de parceiros do Estado do Pará e dos 17 municípios que compõem o Marajó. O Plano de Ação 2020-2023 conta com 133 ações nas áreas de desenvolvimento social, infraestrutura, desenvolvimento produtivo e desenvolvimento institucional.

Serviço

Abertura da Semana de Capacitação para Agentes Municipais do Marajó

▪ Data: 08/11/2022 (terça-feira)

▪ Horário: 8h

▪ Local: Auditório Central da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), localizada na Tv. Antônio Baena, 1113 – Marco, Belém (PA).

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/11/2022/07:05:53

