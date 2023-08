Papa ‘envia saudação’ aos presidentes da Cúpula da Amazônia: ‘Desejo que se renove o compromisso em prol do progresso sustentável’

Papa Francisco durante audiência geral — Foto: Alessandra Tarantino/AP

Pontífice desejou que se renove o compromisso de todos em prol da criação e progresso sustentável durante fala a fiéis de língua portuguesa em Roma.

O Papa Francisco dirigiu bênçãos e saudações aos presidentes dos países da região amazônica que se reúnem em Belém na Cúpula da Amazônia, onde dialogam para resguardar os biomas e florestas.

A declaração foi feita durante a Audiência Geral, realizada em roma nesta quarta-feira (9).

“Envio uma saudação particular aos Presidentes dos países da região amazônica que, nesses dias, estão reunidos em Belém do Pará, no Brasil. Asseguro a minha oração pelo bom êxito do seu encontro, desejando que se renove o compromisso de todos em prol da criação e de um progresso sustentável”, declarou.

O pontífice se dirigiu aos fiéis de língua portuguesa, destacando a importância de se renovar o compromisso com o planeta, em prol do progresso sustentável. “Queridos peregrinos de língua portuguesa, abraço-vos a todos e de coração vos abençoo […]”.

O posicionamento do religioso demonstra como os olhos de todo o planeta estão voltados para a região norte do Brasil, principalmente ao estado do Pará que receberá a COP 30. O Papa Francisco representa forte influência entre a comunidade católica na região, devota de Nossa Senhora de Nazaré, inclusive sobre a necessidade do cuidado com o meio ambiente e os debates sobre a Amazônia.

A Cúpula da Amazônia foi realizada entre terça (8) e esta quarta-feira (9) com representantes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

No primeiro dia, os líderes dos oito países assinaram a “Declaração da Cúpula da Amazônia”, que apresenta propostas e estratégias para enfrentar os desafios urgentes que a região enfrenta. Questões como desmatamento, garimpo ilegal, narcotráfico e outras atividades prejudiciais ao meio ambiente e às comunidades locais foram abordadas nesse documento.

A assinatura desta declaração mostrou o compromisso dos líderes em encontrar soluções conjuntas para garantir a preservação e a sobrevivência do ecossistema.

Além da Cúpula, Belém também testemunhou a participação de quase 25 mil pessoas, entre indígenas e representantes de grupos de diferentes países amazônicos, no Diálogos Amazônicos. Foram organizaram mais de 400 eventos paralelos, nos quais tiveram a oportunidade de apresentar suas demandas e preocupações a ministros e autoridades dos países participantes da Cúpula.

A cooperação internacional conjunta deve ajudar na preservação da Amazônia e para a promoção de um desenvolvimento sustentável. O apoio e as bênçãos do Papa Francisco reforçaram a importância desse encontro e das ações empreendidas para garantir o futuro da Amazônia e do planeta.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/08:29:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...