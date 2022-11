Acusado de matar ex-sogra estrangulada é condenado a 28 anos de cadeia, em Santarém

Na quinta-feira (3), o Tribunal do Júri Popular condenou a 28 anos de cadeia, Eliel Baima de Oliveira. Ele é acusado de matar estrangulada, a ex-sogra Rita Rodrigues de Sousa, de 68 anos. O crime aconteceu no dia 1 de outubro de 2013, no bairro Santarenzinho, em Santarém.

O julgamento aconteceu à revelia, pois o réu está foragido, possivelmente encontra-se em Manaus (AM). Assim que capturado, deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil, entre outros agravantes.

O crime

A vítima era ex-sogra do acusado, que tinha um relacionamento amoroso com uma das filhas de Rita. Na época do crime, as investigações apontaram que a motivação seria vingança.

No dia do assassinato, a idosa estava em casa acompanhada do neto de 8 anos, quando foi surpreendida por Eliel. A criança presenciou o estrangulamento e também acionou a família através de várias ligações.

Os familiares, ao chegarem no imóvel, já encontraram Rita sem vida em cima de uma cama.

O acusado após o crime fugiu. (Com informações do O Impacto/Foto:TV Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 04/11/2022/18:06:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...