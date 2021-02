Em Carnaval Solidário, blitz do Materno-Infantil de Barcarena estimula doação de sangue

(Foto:Comunicação Pró-Saúde) – Durante a semana de Carnaval, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra Anna Turan (HMIB) promoveu a campanha Carnaval Solidário, incentivando a doação de sangue. O objetivo é colaborar com o abastecimento dos estoques da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA), dos núcleos de Abaetetuba e Belém.

Por meio de uma blitz pelos corredores da unidade e recepções, com orientações e dinâmicas sobre o que é preciso para ser um doador, a equipe de Agência Transfusional e Grupo de Trabalho e Humanização do HMIB esclareceu dúvidas de colaboradores e usuários sobre o tema.

O resultado foi imediato, com a captação de 15 doadores que serão levados ao Hemonúcleo de Abaetetuba nos próximos dias. “Eu sempre entendi o ato de doar com uma forma de compartilhar amor ao próximo. Assim como alguém precisa da doação, no caso dos nossos bebês, eu sei que também posso precisar um dia. Para mim, poder salvar a vida deles não tem preço”, declara Milena Barros, enfermeira da unidade que participou da ação e realizará a doação.

Os Hemonúcleos de Abaetetuba e Belém são responsáveis pelo fornecimento de bolsas de sangue para o Hospital Materno-Infantil de Barcarena, desde a inauguração da unidade, em 2018. Ao longo de mais de dois anos, cerca de mil bolsas de sangue já foram utilizadas por recém-nascidos e gestantes atendidos no HMIB.

A unidade do Governo do Pará, gerenciada pela Pró-Saúde, está a 114 km de distância da capital Belém. O HMIB é referência em atendimento de alta e média complexidades para bebês e gestantes na Região do Baixo Tocantins, que contempla 11 municípios. Com atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), já realizou mais de 3 mil partos.

**Importância da doação de sangue**

Com a pandemia do novo coronavírus houve uma redução significativa de doações, o que impacta diretamente no atendimento aos pacientes em unidades hospitalares. Mensalmente o Materno-infantil de Barcarena precisa auxiliar a reposição das bolsas de sangue que são utilizadas pela unidade, na maioria das vezes, por recém-nascidos prematuros e puérperas.

A biomédica e técnica de laboratório que atua na Agência Transfusional do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, Anna Soares, ressalta que as doações são imprescindíveis.

“Com a pandemia os estoques diminuíram e precisamos que as doações continuem, principalmente para atender aos bebês prematuros, que é o público que mais precisa na unidade”, pontua.

Mensalmente, o HMIB realiza em média de 50 transfusões de sangue. Com uma doação, até 7 bebês podem ser salvos, ou até 4 gestantes ou puérperas.

Para dar suporte aos atendimentos na unidade, as campanhas para doação de sangue são realizadas regularmente, com atividades educacionais, convites e mobilização de colaboradores e usuários para doarem aos bancos de sangue.

**Onde doar?**

Fundação HEMOPA

ABAETETUBA – Endereço: 1278, Tv. Santos Dumont, 1146 – Centro, Abaetetuba – PA, 68440-000.

BELÉM – Tv. Padre Eutíquio, 2109 – Batista Campos, Belém – PA, 66033-000

O doador pode dizer o código do hospital:

– Código de Abaetetuba: 1803;

– Código de Belém: 2096.

**O que é preciso para doar?**

– Apresentar documento oficial de identificação (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou habilitação);

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 16 anos devem estar acompanhados do responsável legal);

– Estar bem de saúde e alimentado;

– Pesar 50kg ou mais.

Por:Adrielle Lopes de Sousa -Pro Saúde

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...