Em festa, prefeito de Itaituba (PA) diz que vai ‘comer mais de 20’

(Foto:Reprodução) – O prefeito da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, Valmir Climaco (MDB), foi filmado durante uma festa proferindo frases sexistas.

Em uma das declarações, com o microfone em mãos, disse que iria “comer mais de 20”, em referência às mulheres que estavam no evento. (As informações são do UOL).

O vídeo teria sido gravado no último sábado (5), de acordo com o site O Liberal. A reportagem pediu posicionamento ao prefeito por e-mail, mas não obteve retorno até o momento.

Relacionadas

No vídeo, o gestor aparece em um palco, de óculos escuros, com microfone em mãos, apontando para mulheres na pista. “Aquela eu vou comer [inaudível]. Pensa num lugar que tem tanta rapariga boa”, disse.

Na sequência do vídeo, ele continua. “Eu vou comer aquela. Vou comer aquela. Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20. Porque eu nunca vi tanta mulher bonita”, disse o prefeito, apontando para algumas mulheres.

Mais à frente, em outras imagens, o prefeito aparece tirando a camisa e interagindo com o público presente no evento.

Supostamente bêbado e com o mínimo de decoro parlamentar possível, prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB), participou de uma festa na cidade e alegou que iria “comer mais de 20” mulheres que estavam presentes no local. pic.twitter.com/2lfK41oqKD — Belém Pop #BBB22 (@belempop_) March 6, 2022

Histórico

Em 2020, Valmir Climaco viralizou nas redes sociais após ganhar a reeleição à prefeitura do município. Primeiro, ele postou um vídeo pedindo para as pessoas comemorarem “com cautela, com muita calma”.

Imagens nas redes sociais gravadas depois desse vídeo, no entanto, mostraram o prefeito festejando na rua sem camisa, com uma bebida em mãos. Ele foi reeleito com 77,42% dos votos.

Em 2019, a Justiça Federal em Santarém (PA) atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e condenou Valmir Climaco a pena de quatro anos e nove meses de detenção por crime ambiental praticado em área no município de Altamira, no sudeste do estado.

No mesmo ano, a Polícia Federal apreendeu 583 kg de cocaína dentro de uma fazenda do prefeito. Ele negou que a droga pertencesse a ele.

Jornal Folha do Progresso em 07/03/2022/09:13:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...