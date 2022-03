‘Golpista do Tinder’ é preso após roubar R$ 100 mil de vítima no Pará

(Foto: Reprodução) – A Polícia Civil de Parauapebas prendeu em flagrante o golpista do Tinder do Pará.

O homem foi identificado com Anderson Alecrim Santana, 41 anos, e é acusado de utilizar o aplicativo de relacionamento para tirar dinheiro das vítimas. Ele foi preso na última sexta-feira, 4.

De acordo com informações, Anderson foi preso após uma de suas vítimas denunciar a prática do acusado à polícia. A mulher contou que se envolveu com Anderson por meio do aplicativo, ele chegou a tirar dela pelo menos R$ 100 mil reais. (Com informações do Zé Dudu).

Durante o relacionamento, o acusado pedia dinheiro a mulher, que cedia e entregava cada vez mais a ele, chegando a fazer empréstimos bancários para suprir a necessidade do namorado virtual.

O relacionamento teria acabado após a vítima não conseguir mais suprir a necessidade do então amor virtual. Então, seu irmão a acompanhou até a delegacia para denunciar o crime.

