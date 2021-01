Homem é preso após denúncia de violência doméstica e estupro de vulnerável em Santarém

(Foto:Reprodução) – Após denúncias de violência doméstica, um homem foi conduzido para a Seccional de Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, no início da noite de terça-feira, 13, sob a acusação de estupro. A vítima é uma adolescente de 13 anos, que está grávida.

Os dois viviam em uma casa na região do Eixo Forte. No imóvel os policiais encontraram também uma espingarda. A arma de fogo e o homem, identificado como Andrielson de Souza Pereira, foram apresentados na delegacia.

Com acordo com a lei, mesmo com a permissão dos familiares e o consentimento da adolescente, trata-se de um crime. O homem deve responder criminalmente por estupro de vulnerável, posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica, e permanece à disposição da Justiça.

