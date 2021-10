Em Itaituba, corpo de homem é encontrado próximo a Praia do Sapo

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nas proximidades da Praia do Sapo na manhã de segunda-feira (25), em Itaituba.

A suspeita é de que a causa da morte tenha sido afogamento, uma vez que aparentemente o corpo não apresentava sinais de violência, mas essa informação só poderá ser confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML). As informações são do Portal Giro.

Segundo informações, o corpo do homem foi avistado boiando no Rio Tapajós por volta de 7h45, homens que estavam em um bar próximo ao local acionaram as autoridades. Para evitar que o corpo fosse levado pelas águas do rio, um dos homens que estava no bar, identificado como Júlio Rocha, pegou sua canoa e carregou o corpo da vítima até a beira da praia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e esteve no local juntamente com a Polícia Civil para tomar as devidas providências.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e deve determinar as causas da morte.

Fonte: Portal Giro

Foto: Reprodução/Jordan Norato/ Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...