PF queima ‘floresta’ com 85 mil pés de maconha em terras indígenas no MA

Além dos pés de maconha, a PF erradicou 500 mudas e um quilo de sementes. No local havia também dez quilos de maconha prontos para serem traficados. “A operação tem o escopo de reduzir a produção e oferta de maconha no Estado do Maranhão, de desarticular a comercialização de drogas na região, identificar os envolvidos, individualizar condutas ilegais e descapitalizar o grupo criminoso”, afirma a PF, em nota.

A Polícia Federal (PF) queimou cerca de 85 mil pés de cannabis sativa, erva conhecida popularmente como maconha, nas terras indígenas de Alto Turiaçu, Alto Rio Guamá e em Terras da União, nas proximidades dos municípios de Centro do Guilherme e Centro Novo, no Maranhão, a cerca de 280 quilômetros da capital, São Luís.

