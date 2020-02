Funcionário mata patrão após ser chamado de”gay”em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Brasil é o país que mais mata pessoas a população LGBTI+ no mundo. Principalmente pessoas trans, segundo a ONG Transgender Europe. Curiosamente, é um dos países que mais consome pornografia LGBTI+ no planeta, também ressalta a ONG. Uma conta difícil de entender. Se Josean e Idelmar não achassem que “gay” é uma ofensa, ambos seguiriam vivendo normalmente. O patrão vivo e o funcionário em liberdade.

Idelmar usou uma espingarda que costumava expor em fotos, nas redes sociais digitais. A arma foi apreendida e será periciada. Tanto assassino quanto a vítima tinham perfil de fazer “piadas” preconceituosas. Algo que ainda é muito comum no Brasil. O réu confesso foi preso preventivamente, enquanto a Polícia Civil conclui as investigações. Mas trata-se de um homicídio doloso, sem chance de defesa, por um motivo banal.

As duas pessoas heterossexuais envolvidas na briga trabalhavam numa oficina, em Itaituba mesmo, na esquina da Sétima rua com a travessa Justo Chermont, bairro Bela Vista. Ainda não ficou bem explicado em que contexto ocorreu o diálogo no qual Josean fez o comentário que tanto desagradou Idelmar. Mas o crime ocorreu logo que a oficina estava abrindo, aproximadamente às 8h.

No cenário de LGBTIfobia do país, dois heterossexuais se envolvem numa briga fatal por acharem que “gay” é uma ofensa.

