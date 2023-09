Em jogo de duas expulsões, Corinthians e Palmeiras ficam no empate pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras fizeram o último Derby da temporada, há pouco. Apesar do clima de rivalidade, marcado pelos dois cartões vermelhos, nada de gols: placar de 0 a 0 em plena Neo Química Arena, em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O tom provocador, dos dois lados, esteve presente. Começou com Rony, antes mesmo da bola rolar, e prosseguiu no primeiro tempo do confronto na zona leste de São Paulo — quando uma pipa sobrevoou a casa corintiana com os dizeres ‘Mundial não, 51 é pinga’.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 41 pontos na tabela de classificação da primeira divisão do futebol brasileiro — 10 atrás do líder Botafogo, que perdeu para o Flamengo no último sábado. O Timão, por sua vez, foi aos 26 pontos e não conseguiu se desgarrar completamente da parte de baixo da tabela.

Por conta da Data Fifa, os dois times só voltam a campo daqui duas semanas. Ambos pelo Brasileirão: o Corinthians encara o Fortaleza fora de casa, às 19h (de Brasília) do dia 14 de setembro (quinta-feira), enquanto o Palmeiras recebe o Goiás na sexta-feira, às 21h30.

Os primeiros 15 minutos de Derby foram estrategicamente estudados. Sem grandes chances para os dois lados; enquanto o time da casa apostava na velocidade e profundidade de Wesley, os visitantes tinham, nas aproximações de Mayke e Piquerez, suas maiores aspirações de perigo.

Aos 16, o árbitro Anderson Daronco paralisou a partida. O motivo? A preocupação com uma pipa que sobrevoava a Neo Química Arena — nela, uma provocação clara ao Palmeiras, com o logo da da bebida “51”, referindo-se ao título conquistado pelo Alviverde na Copa Rio de 1951. Os palmeirenses alegam que esse taça pode ser considerada um Mundial de clubes, enquanto os rivais contestam.

A chance mais clara do confronto, até então, aconteceu aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Gustavo Gómez apareceu dentro da área para cabecear com perigo e tirar suspiros da torcida presente na Neo Química Arena. Dois minutos depois, foi um chute rasteiro de Rony, de fora da área, que assustou o público local.

Na reta final da etapa, o Palmeiras dominou a posse de bola. Abusando dos cruzamentos para a área — seja nos frequentes escanteios ou nos lançamentos de Veiga —, o Verdão viu a melhor chance sair dos pés de… Maycon! Aos 44, após bela bola em profundidade de Giuliano, Yuri Alberto avançou em liberdade e rolou para o meio. O volante do Timão, de frente para Weverton, chutou rasteiro — mas o arqueiro alviverde apareceu para salvar com os pés.

O Corinthians voltou para a etapa final com outra postura. Saindo mais ao ataque, os comandados de Vanderlei Luxemburgo conseguiram manter mais a posse de bola em seu terço ofensivo do gramado da Neo Química Arena.

Depois dos primeiros 15 minutos de segundo tempo, Luxa chamou Romero, Ruan Oliveira e Gustavo Mosquito ao campo nos lugares de Wesley, Giuliano e Rojas. No minuto seguinte, Cássio repôs bola com agilidade, Yuri Alberto disparou e chutou cruzado, mas Weverton fez a defesa.

Aos 30, foi a vez do Verdão assustar. Gabriel Menino arriscou de longe e a bola passou tirando tinta da trave esquerda de Cássio.

No fim, Jhon Jhon e Lucas Veríssimo demonstraram perigo em fortes cabeceios, mas nada de gols. Anderson Daronco expulsou Murilo após falta seguida de reclamação. Pouco depois, Breno Lopes perdeu tento cara a cara com Cássio, que fez belíssima defesa, e o árbitro da partida também expulsou Maycon após falta dura em Endrick.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/10:01:27

