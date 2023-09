Cuiabá é derrotado pelo Grêmio e chega a quatro jogos sem vencer no Brasileirão

O Cuiabá acabou derrotado pelo Grêmio por 2 a 0, há pouco, em confronto pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Suárez e Rikelme (contra) foram os responsáveis por marcar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Dourado estacionou na 10ª posição com seus 28 pontos. O Dourado, que chegou a sua quarta derrota consecutiva, precisará melhorar seu desempenho no confronto em casa com o América-MG, marcado para o dia 15.

Com o resultado positivo, o Grêmio ultrapassou o Flamengo e assumiu terceira colocação da competição. Os comandados de Renato Gaúcho tem 39 pontos e um jogo a menos que os adversários. A equipe voltará a campo após a Data Fifa, no dia 14, fora de casa contra o Bragantino.

O duelo começou com o Cuiabá levando perigo à meta do Grêmio. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Rikelme arrancou pela esquerda e bateu forte, mas o goleiro Caíque impediu o gol com uma boa defesa no canto.

Aos poucos, o Grêmio foi criando oportunidades até marcar os 30 minutos. Na jogada, Suárez passou para Pepê na esquerda, que devolveu para o uruguaio na área. Depois de receber a bola, o camisa 9 bateu cruzado por baixo de Walter, abrindo o placar.

Já na segunda etapa, os gaúchos conseguiram ampliar a vantagem aos 18 minutos, mais uma vez com a participação de Suárez. O atacante recebeu cruzamento de Reinaldo e tocou de cabeça na área, obrigando Walter a espalmar. Porém, no rebote, a bola tocou em Rikelme e morreu no fundo das redes.

No lance seguinte, o uruguaio quase fez uma pintura. Depois de receber lançamento, Suárez deu um lençol no defensor e arriscou de primeira. Porém, a bola foi no meio do gol e facilitou a defesa de Walter.

Fonte: Gazeta Esportiva foto: assessoria/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/09:56:45

