Em jogo eletrizante, Inter vence o Grêmio no Gre-Nal com gol de pênalti aos 52

Alan Patrick comemora o gol que deu a vitória ao inter sobre o maior rival | Foto: Reprodução

Colorado fica atrás duas vezes no placar, mas busca a vitória nos acréscimos com Alan Patrick e garante liderança.

Um Gre-Nal eletrizante, com reviravoltas, erros, falhas, boas atuações, confusão e gol de pênalti nos acréscimos. Tudo que se espera de um clássico foi entregue na tarde deste domingo no Beira-Rio. O Inter venceu o Grêmio por 3 a 2 com gol aos 52 minutos da etapa final e buscou o resultado positivo depois de ficar duas vezes atrás do placar. Alan Patrick garantiu a vitória depois de gols de Mauricio e Alario, este com falha de Marchesín. Renê, contra, e Villasanti anotaram para o Tricolor.

Como fica

Com a vitória, Colorado confirma a liderança da primeira fase do Gauchão com 25 pontos e terá vantagem nas quartas de final. O Grêmio é o segundo colocado, com 20. Veja a tabela completa.

Êxtase nos acréscimos

O meia Alan Patrick garantiu a vitória do Inter no apagar das luzes no Beira-Rio. Foi o camisa 10 a partir para cima de Kannemann na entrada da área. Ao passar pelo argentino, foi derrubado em cima da linha. Pênalti. O capitão colorado converteu a cobrança aos 52 minutos, chegou a quatro gols em Gre-Nal e igualou nomes como Fernandão e Rubén Paz, entre outros ídolos colorados.

Gol contra bizarro

O Grêmio abriu o placar com um gol contra do lateral-esquerdo Renê em lance controlado. Após cruzamento desviado de Reinaldo, o lateral estava sozinho, com Dodi próximo para uma pressão. O lateral pareceu ficar em dúvida entre dominar com o pé direito ou recuar para Anthoni, mas acabou por desviar a bola contra o próprio gol mansamente. Renê é dos mais criticados pela torcida desde o ano passado e chegou a ser vaiado por parte dos colorados após o lance.

Estreia e polêmica

Mauricio foi a maior novidade do Inter no Gre-Nal. Depois de disputar o Pré-Olímpico com o Brasil, o meia foi escalado como titular por Eduardo Coudet pela primeira vez – na rodada anterior, ficou fora para aprimorar a parte física. Peça decisiva em 2023, Mauricio entrou para retomar a formação do ataque do Inter no ano passado e balançou as redes pela primeira vez no clássico após disputar 11 Gre-Nais. O Grêmio reclamou de falta na origem do lance.Gol 600 do Inter na história do Gre-Nal

O Inter saiu atrás no clássico, empatou e ficou novamente atrás no placar. Buscou o novo empate no primeiro toque na bola de Lucas Alario, que havia acabado de entrar. O segundo colorado no jogo foi o gol de número 600 do Colorado na história do Gre-Nal.

Alario fez sua estreia no Gre-Nal e saiu do banco aos 18 minutos do segundo tempo. O relógio ainda não havia mudado de minuto quando o argentino recebeu dentro da área de Mauricio e finalizou cruzado. Marchesín errou o tapa na bola e acabou por empurrar a bola para as redes.

Primeiro tempo

O domínio esperado do Inter se viu em campo. O Colorado começou o duelo em cima do Tricolor e fez Marchesín trabalhar logo no primeiro minuto em finalização de Enner Valencia. Mas o Grêmio que saiu na frente por conta de um erro do Inter. Renê desviou para o próprio gol e deu a vantagem para o rival aos 14. O panorama pouco se alterou. O Inter seguiu com a bola e presente no campo ofensivo até empatar. Mesmo com quatro volantes escalados, o Grêmio deu espaço para Mauricio receber na entrada da área e finalizar no canto 11 minutos depois. No lance seguinte, Alan Patrick quase virou. O time de Coudet manteve o ímpeto ofensivo, enquanto o Grêmio seguiu com a postura retraída e apostou na velocidade de Gustavo Nunes, mas sem levar maior perigo.

Segundo tempo

A etapa final foi mais bem jogada e movimentada. Não houve mudança na estrutura do jogo: o Inter teve mais a bola e tentava criar assim. O Grêmio, porém, voltou mais organizado para contra-atacar e melhor tecnicamente. Em saída rápida pela esquerda, Pepê e Gustavo Nunes tramaram. O jovem acionou Villasanti, que infiltrou, ganhou de Renê e tocou na saída de Anthoni. O Inter não se abalou e Marchesín evitou o gol em chute de Wanderson desviado em Aránguiz. Gustavo Nunes perdeu chance clara logo depois. E o gol de empate veio no primeiro toque de Alario na bola. Na característica do time, por dentro, Mauricio encontrou o centroavante na área, que finalizou cruzado. Marchesín falhou no chute. Os colorados se mantiveram na pressão e conseguiram a vitória aos 52 minutos. Kannemann derrubou Alan Patrick na área. O camisa 10 converteu e garantiu o 3 a 2 no apagar das luzes.

Agenda

O Inter enfrenta o ASA, em Arapiraca, na próxima quarta-feira, às 20h, pela primeira fase da Copa do Brasil. Já o Grêmio disputa a Recopa Gaúcha contra o São Luiz, às 19h30 de quarta, no Estádio 19 de Outubro. Pelo Gauchão, o Inter enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, enquanto o Grêmio pega o Guarany de Bagé na Arena. Todos os jogos da rodada ocorrem às 16h30 de sábado.

