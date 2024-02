Messi marca nos acréscimos e garante empate do Inter Miami com o LA Galaxy

Lionel Messi comemora seu gol no empate do Inter Miami com o LA Galaxy (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)

Argentino atrai celebridades das artes e dos esportes a jogo na Califórnia; Gabriel Pec, ex-Vasco, faz sua estreia na MLS.

As celebridades das artes e dos esportes que foram ver Lionel Messi em ação tiveram de esperar quase até a hora de subir os créditos. Na terra do cinema, o argentino deixou o melhor para a cena final: nos acréscimos, após tabelar duas vezes com Jordi Alba na área, o camisa 10 do Inter Miami marcou o gol que decretou o empate em 1 a 1 com o LA Galaxy, em Carson, na Califórnia. O bósnio Dejan Joveljic fez o gol do time da casa.

GABRIEL PEC ESTREIA NA MLS

Único time da Conferência Leste com duas partidas disputadas, o Inter Miami é o líder isolado da tabela, com quatro pontos – na abertura da Major League Soccer (MLS), venceu o Real Salt Lake, da Conferência Oeste. O LA Galaxy, também do Oeste, fez seu primeiro jogo oficial na temporada. Um dos reforços do time, o brasileiro Gabriel Pec, ex-Vasco, entrou no segundo tempo e teve boa atuação em sua estreia na MLS.

Gabriel Pec has officially arrived 🇧🇷 pic.twitter.com/wrNQYeC6kp — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 26, 2024

Fonte: Ge Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/02:08:26

