Em jogo movimentado, Flamengo vence Vasco e sai em vantagem na semifinal

Nesta segunda-feira (13/3), o Flamengo venceu o Vasco de virada na partida de ida pela semifinal do Campeonato Carioca por 3 x 2.

Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno marcaram para o Rubro-Negro. Alex Teixeira e Gabriel Pec marcaram para o Gigante da Colina.

As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo (19/3), para a partida de volta da semifinal do estadual. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate no próximo compromisso.

O jogo começou com o Flamengo tomando a iniciativa e indo para o ataque. Apesar de cercar a área adversária, o Rubro-Negro não conseguiu levar perigo. Só que por outro lado, o Vasco foi cirúrgico. Aos 10 minutos, após lateral, a defesa flamenguista deu bobeira, Rodrigo Caio não conseguiu afastar e Gabriel Pec aproveitou para fazer 1 x 0 para o Gigante da Colina.

A equipe do Fla não mudou a estratégia e permaneceu próxima da área adversária. Aos 25, Matheuzinho cruzou, Puma Rodríguez afastou de cabeça e Arrascaeta, sem deixar a bola encostar no chão, acertou um chute forte sem chances para Léo Jardim, 1 x 1.

O jogo caminhava para o intervalo com um empate, até que Campasso, em erro grosseiro na saída de bola acabou tocando errado para Pedro dentro da área. O camisa 9 flamenguista não perdeu a oportunidade e marcou o da virada aos 41.

E a segunda etapa também começou agitada. Logo aos 13 minutos, Pedro Raul fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área e Alex Teixeira desviou para o gol deixando tudo igual. Só que aos 24, Arrascaeta cruzou em cobrança de falta e Fabrício Bruno aproveitou na segunda trave para colocar o Mengão em vantagem mais uma vez.

O Vasco continuou cercando a área flamenguista, mas não conseguiu balançar as redes. Antes do jogo terminar, Gabriel Gonçalves acabou sendo expulso quatro minutos após entrar em campo no lugar de Gabigol.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Metrópoles em 14/03/2023/08:57:39

