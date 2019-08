Em jogo trepidante, Grêmio e Chapecoense empatam na Arena

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo)-05/08/2019 21:11/ – O Grêmio empatou, nesta segunda-feira, com a Chapecoense por 3 a 3 na Arena pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Numa partida de várias alternativas, as duas equipes lutaram para buscar a vitória até o fim. Geromel, Everton e Diego Tardelli fizeram para o Tricolor Gaúcho, enquanto Everaldo, Gustavo Campanharo e Arthur Gomes fizeram para os catarinenses.

Com o resultado, o Grêmio segue na 13ª colocação, com 17 pontos. E a Chapecoense se mantém no Z-4 na 17ª posição, com 10 pontos.

Na próxima rodada o Grêmio visita o Flamengo no sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia a Chapecoense pega o Ceará, às 17h (de Brasília), no Castelão.

O jogo – Sem compromissos durante a semana, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo força máxima. Aos quatro minutos, Maicon tocou de calcanhar para Everton, que dominou e soltou a bomba. Tiepo faz grande defesa. Dois minutos depois, Kannemann furou, Everaldo saiu em disparada, driblou Geromel, mas o camisa 3 conseguiu se recuperar.

De tanto insistir pelo lado direito, os donos da casa finalmente abrem o placar. Aos oito, após a cobrança do escanteio de Alisson, Geromel sobe mais que Gum e estufou as redes de Tiepo. Os catarinenses não se abateram e logo na sequência chegaram a igualdade. Aos 11 minutos, Everaldo entortou Kannemann, depois driblou Geromel e finalizou sem chance para Paulo Victor.

Brilhou a estrela do atacante Everton, aos 25, quando recebeu o passe Maicon, dominou e chutou. Tiepo falhou, a bola passou por baixo do goleiro e morreu no fundo da rede. Aos 33, Camilo cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Campanharo que subiu mais alto de Léo Gomes e deixou tudo igual. A dupla de zaga Geromel e Kannemann tem vacilado muito defensivamente na partida de hoje.

Por pouco, a Chape não virou. Aos 37, após lambança de Maicon, Camilo saiu em velocidade e acionou Arthur Gomes. O camisa 27 chutou cruzado, mas a bola vai para fora. Foi bem movimentado a etapa inicial quando os dois times se mostraram interessados em atacar e buscar o gol.

O ex-colorado Camilo e o centroavante Everaldo deram bastante trabalho ao sistema defensivo gremista. Já pelo lado do Grêmio, mais uma vez Everton mostrou porque está tão valorizado atualmente no futebol brasileiro.

Muito equilíbrio marcou o início desse segundo tempo. Os visitantes têm insistido muito na bola aérea. Por sua vez, os mandantes têm dificuldade de infiltração na defesa adversária.

Perigosa nos contra-ataques, a Chape chegou ao terceiro gol. Após o cruzamento da direita, Arthur Gomes aproveitou um cochilo de Kannemann e tocou para o fundo da rede de Paulo Victor. No Brasileiro deste ano, o Grêmio não conseguiu derrotar nenhum time que está na zona do rebaixamento. Para ganhar força ofensiva, Renato sacou Alisson e colocou Pepê.

Em busca do empate, o Tricolor Gaúcho se lançou para o ataque. Já os catarinenses se fecham na defesa. Aos 25, Tiepo soltou e a bola sobrou para Pepê, que chutou para fora. Muito ágil e rápido, Everaldo escorou, aos 27, para Kayzer, que chutou. Paulo Victor evitou o quarto tento.

Sem objetividade e verticalidade, o Grêmio usou muitos toques laterais e não arriscou chutes de fora da área. Aos 31, após grande jogada, Léo Gomes cruzou para Tardelli, que cabeceou. Tiepo operou um milagre. Na base do abafa, a equipe gremista tenta chegar ao empate. Aos 35, Luan cobrou a falta na cabeça de Tardelli que cabeceou e Tiepo chegou a tocar na bola que entrou.

Uma blitz total do Tricolor Gaúcho na tentativa de fazer o quarto gol. Aos 38, Everton chutou na entrada da área e a bola explodiu no travessão. Aos 41, Luan cobrou falta na cabeça de Tardelli, que desta vez mandou para fora. Nos acréscimos o VAR foi acionado quando Kannemann caiu na área após o empurrão de Maurício Ramos. Depois de ver o recurso eletrônico, o árbitro Felipe Fernandes de Lima anulou a penalidade. Mesmo com toda pressão, o Grêmio não conseguiu atingir o triunfo.

