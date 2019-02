Em liberdade provisória, Fabio Assunção continua em série da Globo

Por Redação Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Rafael Campos/TV Globo)- Ator foi detido na última semana em São Paulo por embriaguez ao volante Depois de ser detido por embriaguez ao volante na última quinta-feira, Fabio Assunção continuará como Ramiro Curió na supersérie Onde Nascem Os Fortes, da Globo. O ator recebeu liberdade provisória no mesmo dia e segundo a sua assessoria de imprensa, voltou para as gravações da produção já na sexta-feira.

