Sertanejo Thiago Costa passa por nova cirurgia na perna, mais de 1 mês após acidente em rio

Thiago Costa recebeu alta, quase um mês após sofrer acidente aquático no Pará; nesta semana, passa por novo procedimento — Foto: Redes sociais/Reprodução

Cantor paraense voltou ao hospital para cirurgia reparadora na perna que sofreu fraturas. Moto aquática em que ele estava foi atingida por lancha em novembro no Furo Maguari, em Belém.

O cantor sertanejo Thiago Costa passou por uma nova cirurgia na segunda-feira (20) no hospital metropolitano em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Nesta terça-feira (21), o músico paraense segue internado em observação do pós -operatório .

Ele ficou quase um mês internado após sofrer fraturas no braço e na perna em um acidente entre a moto aquática em que estava e uma lancha em de 11 de novembro. Em 6 de dezembro recebeu alta e foi para casa.

Segundo o músico, o procedimento desta semana foi uma cirurgia reparadora “para fechar a fasciotomia da perna direita” e correu dentro do esperado. Essa é a quinta cirurgia dele desde o acidente.

Durante o período em recuperação em casa, o cantor recebeu presentes de familiares e fãs. Um deles chegou a tatuar uma homenagem ao cantor.

Thiago Costa agradeceu o carinho recebido desde o acidente, especialmente quando precisou receber bolsas de sangue e houve campanhas por doações.

“Corria o risco de perder a perna […].Perdi muito sangue, corria o risco de perder a vida por causa dessa questão do sangue. […] Sou muito grato a todos ,disse em sua rede social.

Ele pretende voltar aos palcos ano que vem. “No primeiro semestre, não tenho data ainda, nós vamos matar a saudade quando poder voltar aos palcos”, afirmou.

O que se sabe do acidente

Um inquérito foi instaurado pela Marinha, através da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), logo após o acidente. O prazo é de 90 dias para ser concluído. O g1 solicitou à Marinha atualização sobre a investigação nesta terça-feira (21) e aguardava retorno até o início da tarde.

A colisão entre a moto aquática e a lancha ocorreu no Furo Maquari, uma área de rio em Belém. Na moto estavam o cantor e outra pessoa, que também foi socorrida pelos bombeiros após sofrer ferimentos.

Um vídeo feito depois do acidente registrou o momento em que o músico e a outra pessoa atingida recebem os primeiros socorros. O condutor da lancha envolvida na colisão prestou socorro.

Thiago é natural da cidade de Mãe do Rio, nordeste do Pará. Entre as músicas mais conhecidas do cantor está ”JBL no paredão’.

Por g1 Pará

21/12/2021 13h30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...