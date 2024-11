Andressa Urach convida Kid Bengala para filme adulto, mas é humilhada

Andressa e Kid trocaram farpas na web | Reprodução

Andressa Urach provoca Kid Bengala nas redes sociais, revelando tentativas de contato e um convite ousado para gravar juntos. Confira os detalhes!

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, expressa seu orgulho pela profissão e compartilha com seus seguidores no Instagram detalhes de suas produções. Recentemente, a loira agitou as redes sociais ao fazer um convite ousado ao renomado ator de filmes adultos, Kid Bengala, de 69 anos.

No último domingo (10), a ex-Miss Bumbum utilizou sua plataforma para revelar que tentou entrar em contato com Kid por meio de sua equipe, mas não obteve resposta. Em uma interação com seus seguidores, uma fã questionou Andressa sobre a possibilidade de gravar um conteúdo com Kid.

Sem hesitar, ela respondeu: “Mandei mensagem para a assessoria dele, mas ninguém respondeu, tá? Ouvi dizer que a pipa do vovô não sobe mais. Eu adoraria dar o meu furic* para ele, mas dizem que é só marketing, que ele não pega ninguém, só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom!”

Kid Bengala não deixou a provocação passar em branco e, mantendo seu estilo característico, respondeu nos comentários: “Opa, minha amiga! Tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência.”

Fonte: IG GENTE Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/20:52:52

