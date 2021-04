Criação de Sindicato dos motoristas de transportes por aplicativos é homologada em Santarém

Diretoria foi apresentada em assembleia realizada na segunda-feira, 5 — Foto: SIMAOP/Divulgação

SIMAOP deve representar trabalhadores de 27 municípios do Pará. Membros de diretoria foram apresentados durante assembleia.

Foi homologada na segunda-feira (5), em Santarém, a criação do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos do Oeste do Pará (SIMAOP). O evento aconteceu na sede do Sindicato dos Urbanitários. Na ocasião, foi apresentada a diretoria composta por 16 membros, com mandato de quatro anos. O Sindicato tem como presidente Hugo Gessandro Bentes e como vice, Adiel Rodrigues.

O SIMAOP deve atender a trabalhadores de Alenquer, Almeirim, Altamira, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Segundo o presidente, há quase um ano os trabalhadores pleiteiam a criação do Sindicato. “Hoje temos um sindicato que irá lutar por melhorias da nossa classe. Vamos continuar dando tramites legais para a regularização formal como sindicato, porque são vários passos até chegar ao selo sindical”, disse.

A Assembleia não contou com a presença do presidente, que cumpre isolamento domiciliar por estar com Covid-19. O Sindicato ainda não possui sede própria, mas está funcionando provisoriamente na travessa Barjonas de Miranda, nº 932, no bairro Aparecida.

De acordo com a diretoria do Sindicato, devem continuar os trabalhos para o processo de regularização do órgão, assim como a apresentação as entidades e órgãos representativos com o objetivo de mostrar que a classe de motoristas de transportes por aplicativo já tem uma entidade que os represente.

“Depois vamos começar a filiar os motoristas por aplicativo, ativos, conhecer todas as dificuldades da classe e começar a buscar soluções”, contou Hugo.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

07/04/2021 15h57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...