Homem que deslocou braço abre o jogo: “Subi lá de enxerido”

O jovem disse que já tinha um problema no braço e saiu em defesa da funkeira. (Foto:Reprodução).

No último final de semana, uma “bundada violenta” durante um show organizado pela Dj Meury o “Rock das Meury” em Monte Alegre no Pará, repercutiu nas redes sociais após uma dançarina deslocar o braço de um jovem durante uma “surra de bunda” no palco.

Na última segunda-feira (12), após a dançarina de funk, Camila Silva, ter sido criticada por internautas nas redes sociais, o jovem que saiu da apresentação lesionado resolveu falar pela primeira vez sobre o caso.

Em seu depoimento no vídeo, o homem disse que já tinha um problema no braço e aproveitou para agradecer a Deus por não ter quebrado: “Eu já tinha o meu braço ruim, com uma bronca que teve com um menino ai, mas graças a Deus, fez só deslocar meu braço, eu quero agradecer muito a Deus, por não ter quebrado o meu braço”, disse.

“A Meury não tem culpa, a Camila não tem culpa também, eu subi la de enxerido que eu fui”, finalizou.

O vídeo do depoimento do rapaz foi publicado no próprio perfil da dançarina, ela aproveitou a oportunidade para comunicar que o jovem teve toda a assistência necessária após o ocorrido: “Prestamos toda assistência, fizemos o deslocamento dele da casa de shows no dia 10/06 em monte alegre-Pa pro hospital e graças a Deus ele tá bem”, afirmou.

Após a repercussão negativa, ela pediu para que o vídeo fosse compartilhado nas redes sociais: “Compartilhem o quanto foi compartilhado o vídeo julgando e falando inverdades sobre o ocorrido.”. Finalizou.

Confira o depoimento:

