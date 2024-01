Identidade de modelo que está grávida de Neymar é revelada!

Segundo informações do jornalista Leo Dias, Neymar vai se submeter a um teste de DNA assim que a criança nascer. Aos detalhes!

Neymar pode ser pai pela terceira vez, menos de quatro meses após o nascimento da segunda filha, Mavie. A história veio à tona no começo do ano, através do jornalista Leo Dias. Nesta segunda-feira (22), o colunista revelou a identidade da moça que diz estar grávida do jogador.

Segundo a publicação, a gravidinha é uma modelo paulistana chamada Kimberlly. Os dois teriam vivido um affair após a cirurgia no joelho a qual ele foi submetido em novembro.

No Instagram, ela acumula quase 200 mil seguidores, mas tem um perfil bastante discreto, sem muitos detalhes de sua vida pessoal. A morena ficou com a página trancada por um tempo, mas voltou a abri-la recentemente.TESTE DE DNA

Neymar realizará teste de DNA para confirmar que é pai da criança assim que ela nascer. Mas, por enquanto, o clima entre ele, a futura mamãe e a família está ótimo. Ainda de acordo com Leo, a notícia foi recebida com alegria, sem discussões, brigas ou questionamentos.A equipe de Neymar nega veementemente que a história seja verdadeira e, em contato com a revista Caras no começo deste ano, disse que espera que quem divulgou a notícia seja responsabilizado. No entanto, Leo garante que a informação foi confirmada através de familiares do próprio jogador.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/11:06:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com